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Как и сколько пить воды

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Узнайте, как правильно пить воду, чтобы не навредить своему организму, а принести ему пользу .
Как и сколько пить воды
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О том, что необходимо следить за водным балансом сказано уже много раз. Но при этом многим так и не удается выработать привычку регулярно пить воду. Дерматолог Ширнина Екатерина рассказала, зачем пить воду и дала несколько полезных советов.  

Зачем пить воду:

  • Наполнение энергией. Если вы чувствуете слабость и усталость выпейте стакан воды и почувствуете прилив жизненных сил.⠀
  • Снижение веса. Вода содержит минимум калорий и может утолять чувство голода.⠀
  • Здоровье сердца. Вода разжижает кровь, снижая в разы риск инфаркта.⠀
  • Нормализация пищеварения. Вода нормализует кислотность и способствует перистальтике кишечника.⠀
  • Очищение организма. Вода выводит из межклеточной жидкости токсины и шлаки. ⠀
  • Увлажнение кожи. Самое правильное увлажнение кожи - изнутри. Употребляя достаточное количество чистой воды мы напитаем все слои кожи влагой и она будет сиять!⠀
  • Профилактика обезвоживания. Употребляя много воды во время занятий спортом, болезней и высоких температур воздуха мы профилактируем значимые для организма потери воды, а значит защищаем организм от развития серьёзных последствий.⠀
  • Препятствие развитию онкозаболеваний. Благодаря воде каждая клеточка организма получает необходимые питательные вещества и отдаёт продукты переработки ( токсины). Работа клетки не нарушается, а значит и риск её перерождения тоже снижается.⠀
  • Улучшение работы мозга. Вода доставляет глюкозу к центральной нервной системе, тем самым улучшая её деятельность.⠀
  • Избавление от отеков! Да-да, как ни странно при отеках воду пить нужно обязательно, т к они не только показатель сбоев работы различных систем организма, но и зачастую - признак недостаточного потребления воды и как результат депонирование её в тканях.

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Как правильно пить воду:

Норма потребления воды 1,5-2 литра. Индивидуальная норма расcчитывается по формуле: 30 мл на 1 килограмм вашего веса.⠀

  • Норма увеличивается при грудном вскармливании, жаркой погоде, физических нагрузках, при употреблении алкоголя, чая, кофе
  • Чай, суп, кофе и другие напитки — это не вода! «Засчитывается» только чистая вода
  • Не пытайтесь выпивать много жидкости за один подход. За раз тело может усвоить только 150-200 мл
  • Пить необходимо натощак, сразу после пробуждения — для запуска работы организма. Можно пить перед едой — за 20-30 минут до приема пищи (и по аналогии после еды)
  • Во время еды пить много воды не стоит. Совсем от нее отказываться тоже не нужно
  • Какую воду пить? Тёплую или горячую. Холодная — дезактивирует ферменты и сужает сосуды, а это негативно сказывается на пищеварении.⠀

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Как выработать привычку пить воду:

  • Разделить свою индивидуальную дозу (рассчитанную по формуле) на 0,2. Так вы поймете, сколько стаканов воды нужно выпивать за день
  • Установить напоминания, чтобы в течение дня не забывать про воду. Или использовать удобный трекер. 
  • Начать с малого — пить 50% от суточной нормы в течение 7 дней, а затем постепенно увеличивать количество потребляемой воды.

Ранее мы писали, почему возникает одышка.

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Теги: вода, водный баланс
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