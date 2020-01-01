Как и сколько пить воды

Узнайте, как правильно пить воду, чтобы не навредить своему организму, а принести ему пользу .

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О том, что необходимо следить за водным балансом сказано уже много раз. Но при этом многим так и не удается выработать привычку регулярно пить воду. Дерматолог Ширнина Екатерина рассказала, зачем пить воду и дала несколько полезных советов.

Зачем пить воду:

Наполнение энергией. Если вы чувствуете слабость и усталость выпейте стакан воды и почувствуете прилив жизненных сил.⠀

Снижение веса. Вода содержит минимум калорий и может утолять чувство голода.⠀

Здоровье сердца. Вода разжижает кровь, снижая в разы риск инфаркта.⠀

Нормализация пищеварения. Вода нормализует кислотность и способствует перистальтике кишечника.⠀

Очищение организма. Вода выводит из межклеточной жидкости токсины и шлаки. ⠀

Увлажнение кожи. Самое правильное увлажнение кожи - изнутри. Употребляя достаточное количество чистой воды мы напитаем все слои кожи влагой и она будет сиять!⠀

Профилактика обезвоживания. Употребляя много воды во время занятий спортом, болезней и высоких температур воздуха мы профилактируем значимые для организма потери воды, а значит защищаем организм от развития серьёзных последствий.⠀

Препятствие развитию онкозаболеваний. Благодаря воде каждая клеточка организма получает необходимые питательные вещества и отдаёт продукты переработки ( токсины). Работа клетки не нарушается, а значит и риск её перерождения тоже снижается.⠀

Улучшение работы мозга. Вода доставляет глюкозу к центральной нервной системе, тем самым улучшая её деятельность.⠀

Избавление от отеков! Да-да, как ни странно при отеках воду пить нужно обязательно, т к они не только показатель сбоев работы различных систем организма, но и зачастую - признак недостаточного потребления воды и как результат депонирование её в тканях.

Норма потребления воды 1,5-2 литра. Индивидуальная норма расcчитывается по формуле: 30 мл на 1 килограмм вашего веса.⠀

Норма увеличивается при грудном вскармливании, жаркой погоде, физических нагрузках, при употреблении алкоголя, чая, кофе

Чай, суп, кофе и другие напитки — это не вода! «Засчитывается» только чистая вода

Не пытайтесь выпивать много жидкости за один подход. За раз тело может усвоить только 150-200 мл

Пить необходимо натощак, сразу после пробуждения — для запуска работы организма. Можно пить перед едой — за 20-30 минут до приема пищи (и по аналогии после еды)

Во время еды пить много воды не стоит. Совсем от нее отказываться тоже не нужно

Какую воду пить? Тёплую или горячую. Холодная — дезактивирует ферменты и сужает сосуды, а это негативно сказывается на пищеварении.⠀

Разделить свою индивидуальную дозу (рассчитанную по формуле) на 0,2. Так вы поймете, сколько стаканов воды нужно выпивать за день

Установить напоминания, чтобы в течение дня не забывать про воду. Или использовать удобный трекер.

Начать с малого — пить 50% от суточной нормы в течение 7 дней, а затем постепенно увеличивать количество потребляемой воды.

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