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Анита Луценко рассказала, как регулярные тренировки влияют на здоровье

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Узнайте, почему важно тренироваться .
Анита Луценко рассказала, как регулярные тренировки влияют на здоровье
Анита Луценко рассказала, как регулярные тренировки влияют на здоровье
pinterest.com

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Украинский фитнес-тренер Анита Луценко часто на своей страничке в Instagram дает советы, которые помогут похудеть. Также главный фитнес-тренер страны отвечает на вопросы своих подписчиков. В этот раз Анита рассказала, почему нужно тренироваться и как регулярные тренировки влияют на здоровье. 

Тренировки на выносливость:⠀

  • Положительно влияют на иммунитет, особенно если он снижен из-за старения, стресса, хронической болезни.
  • Замедляют возрастные ухудшения иммунитета у пожилых людей.
  • В слюне и других слизистых секретах увеличивается содержание иммуноглобулина А, который отвечает за сопротивляемость ОРВИ.
  • Создают в организме противовоспалительную среду, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, многих видов рака, болезни Альцгеймера, диабета 2-го типа.

Анита Луценко рассказала, как регулярные тренировки влияют на здоровье
Анита Луценко рассказала, как регулярные тренировки влияют на здоровье
pinterest.com

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Важно знать! Во время тренировки иммунитет немного активизируется, а после тренировки - снижается. В течение 24 часов он восстанавливается. При этом при реально истощающих нагрузках (характерных для спортсменов), вообще может превратиться во вторичный стрессовый иммунодефицит.

К слову, иммунитет человека даже ведущего сидячий образ жизни - вполне рабочий и отлично справляется со своими задачами.

Фитнес-тренер отметила, что прогулки, умеренные пробежки, езда на велосипеде, скандинавская ходьба, зарядка каждое утро - помогут сохранять позитивный настрой и ваше здоровье.

Ранее мы писали, какие продукты необходимы для иммунитета. 

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Теги: Анита Луценко, тренировки, здоровье
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