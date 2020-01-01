Узнайте, почему важно тренироваться .

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Украинский фитнес-тренер Анита Луценко часто на своей страничке в Instagram дает советы, которые помогут похудеть. Также главный фитнес-тренер страны отвечает на вопросы своих подписчиков. В этот раз Анита рассказала, почему нужно тренироваться и как регулярные тренировки влияют на здоровье.

Тренировки на выносливость:⠀

Положительно влияют на иммунитет, особенно если он снижен из-за старения, стресса, хронической болезни.

Замедляют возрастные ухудшения иммунитета у пожилых людей.

В слюне и других слизистых секретах увеличивается содержание иммуноглобулина А, который отвечает за сопротивляемость ОРВИ.

Создают в организме противовоспалительную среду, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, многих видов рака, болезни Альцгеймера, диабета 2-го типа.

Анита Луценко рассказала, как регулярные тренировки влияют на здоровье pinterest.com

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Важно знать! Во время тренировки иммунитет немного активизируется, а после тренировки - снижается. В течение 24 часов он восстанавливается. При этом при реально истощающих нагрузках (характерных для спортсменов), вообще может превратиться во вторичный стрессовый иммунодефицит.

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К слову, иммунитет человека даже ведущего сидячий образ жизни - вполне рабочий и отлично справляется со своими задачами.

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Фитнес-тренер отметила, что прогулки, умеренные пробежки, езда на велосипеде, скандинавская ходьба, зарядка каждое утро - помогут сохранять позитивный настрой и ваше здоровье.

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