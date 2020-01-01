У вегетарианцев и веганов лучше с сексуальной жизнью, чем у “мясоедов" - исследование
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В одном из британских исследований говорится, что мясоеды эгоистичны в постели и несчастливы в своей сексуальной жизни по сравнению с вегетарианцами.
В опросе приняло участие 500 вегетарианцев, 38% из них веганы и 500 мясоедов.
Опрос показал, что мясоеды эгоистичны в постели и занимаются сексом намного реже, чем вегетарианцы. Большинство вегетарианцев (57%) занимаются любовью 3-4 раза в неделю, а мясоеды 1-2 раза в неделю.
84% вегетарианцев сообщают, что довольны своей сексуальной жизнью, по сравнению только с 59% мясоедов.
Результат исследования прокомментировала одна из авторов опроса Джессика Леони : “Вегетарианцы едят продукты, которые являются природными афродизиаками, способствующими сексуальному возбуждению“.
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