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У вегетарианцев и веганов лучше с сексуальной жизнью, чем у “мясоедов" - исследование

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Оказывается, что из вегетарианцев и веганов любовники куда лучше, чем из мясоедов.
У вегетарианцев и веганов лучше с сексуальной жизнью, чем у “мясоедов - исследование
У вегетарианцев и веганов лучше с сексуальной жизнью, чем у “мясоедов - исследование
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В одном из британских исследований говорится, что мясоеды эгоистичны в постели и несчастливы в своей сексуальной жизни по сравнению с вегетарианцами.

В опросе приняло участие 500 вегетарианцев, 38% из них веганы и 500 мясоедов.

Опрос показал, что мясоеды эгоистичны в постели и занимаются сексом намного реже, чем вегетарианцы. Большинство вегетарианцев (57%) занимаются любовью 3-4 раза в неделю, а мясоеды 1-2 раза в неделю. 

84% вегетарианцев сообщают, что довольны своей сексуальной жизнью, по сравнению только с 59% мясоедов. 

Результат исследования прокомментировала одна из авторов опроса Джессика Леони : “Вегетарианцы едят продукты, которые являются природными афродизиаками, способствующими сексуальному возбуждению“.

Ранее мы писали, какие продукты усилят сексуальную активность. 

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Теги: секс, исследование
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