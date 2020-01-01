О своем открытие ученый рассказал в Facebook.

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В марте в Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Пока США и другие страны разрабатывают лекарство от вируса из Китая.

А украинский ученый, бывший руководитель украинского Центра гриппа Александр Гриневич на своей страничке в Facebook заявил, что есть лекорство, которое может уберечь украинцев от коронавируса. Гриневич пишет, что препарат протефлазид может вылечить коронавирус.

Хочу сообщить вам хорошую новость (касается доказательной медицины). Использовав компьютерную модель коронавируса 2019-nCoV, созданную китайскими специалистами, мои коллеги (в феврале 2020 года), используя метод докинга, показали, что действующее вещество протефлазид блокирует важный фермент коронавируса, что может тормозить размножение вируса

В начале марта 2020 в культурах клеток (с использованием доступного в Украине штамма коронавируса) показано, что протефлазид эффективно блокирует размножение коронавируса. Исследование продолжается - написал украинский ученый

Украинский ученый нашел лекарство от коронавируса? facebook.com/oleksandr.grynevych.39

Протефлазид: что это за препарат

Протефлазид – это растительный препарат с противовирусным действием. В его состав входят экстракты луговика (щучки) дернистого и вейника лугового – лекарственных растений, флавоноиды которых и обеспечивают антивирусный эффект, подавляя размножение вирусов.



Препарат назначается:

для лечения вирусных инфекций, вызванных вирусом простого герпеса 1-го и 2-го типов

для лечения инфекций, вызванных вирусом герпеса 4-го типа (вирус Эпштейна-Барр) - острой и хронической активной формы;

для лечения инфекции, вызванной вирусом герпеса 5-го типа (цитомегаловирус)

в комплексном лечении гепатитов В и С;

для комплексного лечения вирусных, бактериальных, грибковых инфекций

для лечения и профилактики гриппа и других ОРВИ;

в комплексном лечении ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Протефлазид можно приобрести только по рецепту.

Сколько стоит протефлазид?

Цена препарата протефлазид 350 грн в Украине.

Лечит ли протефлазид от коронавируса?

Пока нет никакой подтверждающей информации, что протефлазид может блокировать коронавирус, а тем более, лечить украинцев от вируса 2019-nCoV из Китая.



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