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Почему появляется ранняя седина

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Узнайте распространенные причины.
Почему появляется ранняя седина
Почему появляется ранняя седина
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Седые волосы - признак старения организма, и волос в том числе. Это тот показатель, который в значительной степени зависит от возраста и генетической предрасположенности.

Цвет волос определяется специальным пигментом- меланином. Снижение его синтеза приводит к появлению седых волос. В среднем - нормальный возраст, при котором начинает проявляться седина волос считается 25-43 года. Но к 50 годам 50% людей имеют 50% седых волос.

Преждевременной сединой считается её появление раньше 20 лет

Однако у ранней седины могут быть другие причины:⠀

  • Наследственность. Согласно недавним исследованиям, с сединой связан ген IRF4. При определенных вариантах гена работа по производству пигмента не запускается. Это обуславливает более выраженную или раннюю седину. И с этим ничего нельзя поделать. Если у мамы, скажем, седина появилась до 30 лет, а у папы — после 60, то у вас не будет «среднеарифметического» возраста седины. Поседеете либо рано, как мама, либо поздно, как папа.
  • Сбои в работе печени. Этот орган — наша биохимическая лаборатория. При заболеваниях печени волосы могут тускнеть, выпадать и седеть раньше положенного времени 
  • Снижение активности щитовидной железы. Интенсивность обменных процессов идет на спад, что может повлиять на образование пигментов, окрашивающих волосы
  • Стрессы, нервные потрясения. Как объясняют трихологи, причина в особом веществе – нейропептид, которое образуется в результате стрессовой ситуации. Он нарушает связь между меланином и белком волоса.
  • Нехватка витаминов и микроэлементов. Причина может быть в дефиците цинка, меди, железа, витаминов группы В и марганца. Стоит провериться у эндокринолога.
  • Дефицит белка. Нехватка протеинов может быть вызвана болезнью, недостатком витаминов, слишком жесткими диетами, вегетарианством.

Почему появляется ранняя седина
Почему появляется ранняя седина
pinterest

Седина у детей

Седые пряди у ребенка могут быть вызваны рядом таких причин:

  • наследственностью. Причем начинается такой процесс в разном возрасте (как в 5 лет, так и в 16);
  •  постоянными стрессовыми ситуациями или сильным потрясением;
  •  генетическими нарушениями
  •  недостатком витаминов и микроэлементов. Особенно важно достаточное потребление витаминов группы В12, С, А, Е;
  • альбинизмом;
  •  проблемами с иммунной, щитовидной, пищеварительной, сердечнососудистой и нервной системой; -

Что нельзя делать?

Каковы бы ни были причины появления седых волосков, их нельзя вырывать или окрашивать.
В первом случае это не решит проблему и может причинить ребенку боль.
Во втором случае красящий состав способен нанести вред. Особенно, если причиной появления серых прядей является болезнь.

Почему появляется ранняя седина
Почему появляется ранняя седина
pinterest


Как лечить и восстанавливать?

Лечение седых прядей у детей возможно тогда, когда речь идет не о наследственности.

  • Витаминотерапия

Эффективна, когда седина появилась вследствие гиповитаминоза. Выполняет поддерживающе-восстанавливающую функцию в других случаях. Препараты обязательно должны содержать фолиевую и парааминобензойную (ПАБК) кислоты. ПАБК (витамин В10) продуцирует фолиевую кислоту (витамин В9).

  • Питание

Для восстановления цветных локонов в рационе должны находиться такие продукты: абрикосы, капуста, вишня, лук, ежевика. В целях профилактики появления седины позаботьтесь о том, чтобы ребенок употреблял в достаточном количестве продукты, содержащие витамин В10: почки, печень, пивные дрожжи, орехи, творог, семечки, рис, картофель, желток, рыбу, морковь, петрушку, сыр.

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Стоит обязательно показать ребенка педиатру. Только опытный специалист увидит, насколько серьезно появление седых прядей в каждом индивидуальном случае. Возможно, малышу понадобится помощь дерматолога, невропатолога или эндокринолога, а также дополнительное обследование.

Ранее мы писали, какие витамины необходимы для сухой кожи. 

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Теги: седые волосы, здоровье
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