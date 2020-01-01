Почему появляется ранняя седина
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Седые волосы - признак старения организма, и волос в том числе. Это тот показатель, который в значительной степени зависит от возраста и генетической предрасположенности.
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Цвет волос определяется специальным пигментом- меланином. Снижение его синтеза приводит к появлению седых волос. В среднем - нормальный возраст, при котором начинает проявляться седина волос считается 25-43 года. Но к 50 годам 50% людей имеют 50% седых волос.
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Преждевременной сединой считается её появление раньше 20 лет
Однако у ранней седины могут быть другие причины:⠀
- Наследственность. Согласно недавним исследованиям, с сединой связан ген IRF4. При определенных вариантах гена работа по производству пигмента не запускается. Это обуславливает более выраженную или раннюю седину. И с этим ничего нельзя поделать. Если у мамы, скажем, седина появилась до 30 лет, а у папы — после 60, то у вас не будет «среднеарифметического» возраста седины. Поседеете либо рано, как мама, либо поздно, как папа.
- Сбои в работе печени. Этот орган — наша биохимическая лаборатория. При заболеваниях печени волосы могут тускнеть, выпадать и седеть раньше положенного времени
- Снижение активности щитовидной железы. Интенсивность обменных процессов идет на спад, что может повлиять на образование пигментов, окрашивающих волосы
- Стрессы, нервные потрясения. Как объясняют трихологи, причина в особом веществе – нейропептид, которое образуется в результате стрессовой ситуации. Он нарушает связь между меланином и белком волоса.
- Нехватка витаминов и микроэлементов. Причина может быть в дефиците цинка, меди, железа, витаминов группы В и марганца. Стоит провериться у эндокринолога.
- Дефицит белка. Нехватка протеинов может быть вызвана болезнью, недостатком витаминов, слишком жесткими диетами, вегетарианством.
Седина у детей
Седые пряди у ребенка могут быть вызваны рядом таких причин:
- наследственностью. Причем начинается такой процесс в разном возрасте (как в 5 лет, так и в 16);
- постоянными стрессовыми ситуациями или сильным потрясением;
- генетическими нарушениями
- недостатком витаминов и микроэлементов. Особенно важно достаточное потребление витаминов группы В12, С, А, Е;
- альбинизмом;
- проблемами с иммунной, щитовидной, пищеварительной, сердечнососудистой и нервной системой; -
Что нельзя делать?
Каковы бы ни были причины появления седых волосков, их нельзя вырывать или окрашивать.
В первом случае это не решит проблему и может причинить ребенку боль.
Во втором случае красящий состав способен нанести вред. Особенно, если причиной появления серых прядей является болезнь.
Как лечить и восстанавливать?
Лечение седых прядей у детей возможно тогда, когда речь идет не о наследственности.
- Витаминотерапия
Эффективна, когда седина появилась вследствие гиповитаминоза. Выполняет поддерживающе-восстанавливающую функцию в других случаях. Препараты обязательно должны содержать фолиевую и парааминобензойную (ПАБК) кислоты. ПАБК (витамин В10) продуцирует фолиевую кислоту (витамин В9).
- Питание
Для восстановления цветных локонов в рационе должны находиться такие продукты: абрикосы, капуста, вишня, лук, ежевика. В целях профилактики появления седины позаботьтесь о том, чтобы ребенок употреблял в достаточном количестве продукты, содержащие витамин В10: почки, печень, пивные дрожжи, орехи, творог, семечки, рис, картофель, желток, рыбу, морковь, петрушку, сыр.
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Стоит обязательно показать ребенка педиатру. Только опытный специалист увидит, насколько серьезно появление седых прядей в каждом индивидуальном случае. Возможно, малышу понадобится помощь дерматолога, невропатолога или эндокринолога, а также дополнительное обследование.
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