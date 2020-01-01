Почти две трети людей хотя бы раз в жизни испытывали боль в шее.

Читай также: Чем опасен дефицит цинка: рассказывает эндокринолог

Боль в шее не всегда свидетельствует о серьезном заболевании. Но если рецидивы возникают все чаще и чаще, это может стать тревожным сигналом. Мануальные терапевт Роман Гудель рассказал, почему может болеть шея.

Боль могут вызывать заболевания шейного отдела позвоночника. Если не разобраться и не лечить, то они могут привести к гипоксии головного мозга , так как пережимают кровеносные сосуды. Вариантов заболеваний в этом случае множество - какие-то из них лечатся очень быстро и легко, другие могут закончиться операцией. Точно может сказать врач только после обследования.



Почему болит шея? pinterest

воспалительные и инфекционные болезни;⠀⠀

радикулит;⠀⠀

протрузии и грыжи межпозвоночных дисков;⠀⠀

искривления позвоночника в шейном отделе;⠀

шейный остеохондроз;⠀⠀

Если боль острая, усиливается при движениях или долго не проходит, проблема может быть довольно серьезной! Поэтому нужно провести диагностику. ⠀⠀

Часто боли в шейном отделе позвоночника появляются из-за мышечных спазмов или растяжения мышц. Это происходит в результате переохлаждения, резких поворотов головы, перенапряжения мышц во время работы. А также в результате долгого пребывания в одном положении. Это обычно лечится несложно и недолго. Несколько сеансов мануальной терапии могут снять и симптомы, и причину болей!⠀

Почему болит шея? pinterest

уменьшение подвижности головы;⠀⠀

дискомфорт в плечах;⠀⠀

головная боль;⠀⠀

головокружение;⠀

снижение остроты зрения и слуха;⠀

повышенная утомляемость.⠀

Читай также: Почему возникают тазовые боли

По какой бы причине шея ни болела - это нужно лечить, “само“ не пройдет. И чем раньше начать - тем лечение выйдет проще, дешевле и быстрее.

Ранее мы писали, как справиться с метеозависимостью.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.