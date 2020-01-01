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Почему болит шея?

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Почти две трети людей хотя бы раз в жизни испытывали боль в шее.
Почему болит шея?
Почему болит шея?
depositphotos.com

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Боль в шее не всегда свидетельствует о серьезном заболевании. Но если рецидивы возникают все чаще и чаще, это может стать тревожным сигналом. Мануальные терапевт Роман Гудель рассказал, почему может болеть шея. 

Боль могут вызывать заболевания шейного отдела позвоночника. Если не разобраться и не лечить, то они могут привести к гипоксии головного мозга , так как пережимают кровеносные сосуды. Вариантов заболеваний в этом случае множество - какие-то из них лечатся очень быстро и легко, другие могут закончиться операцией. Точно может сказать врач только после обследования.

Почему болит шея?
Почему болит шея?
pinterest


Часто боли в шейном отделе позвоночника появляются из-за мышечных спазмов или растяжения мышц. Это происходит в результате переохлаждения, резких поворотов головы, перенапряжения мышц во время работы. А также в результате долгого пребывания в одном положении. Это обычно лечится несложно и недолго. Несколько сеансов мануальной терапии могут снять и симптомы, и причину болей!⠀

 Серьезными причинами болей в шее могут быть:⠀⠀

  • воспалительные и инфекционные болезни;⠀⠀
  • радикулит;⠀⠀
  • протрузии и грыжи межпозвоночных дисков;⠀⠀
  • искривления позвоночника в шейном отделе;⠀
  • шейный остеохондроз;⠀⠀
  • Если боль острая, усиливается при движениях или долго не проходит, проблема может быть довольно серьезной! Поэтому нужно провести диагностику. ⠀⠀

Почему болит шея?
Почему болит шея?
pinterest

Когда нужно немедленно обратиться к врачу:⠀

  • уменьшение подвижности головы;⠀⠀
  • дискомфорт в плечах;⠀⠀
  • головная боль;⠀⠀
  • головокружение;⠀
  • снижение остроты зрения и слуха;⠀
  • повышенная утомляемость.⠀

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По какой бы причине шея ни болела - это нужно лечить, “само“ не пройдет. И чем раньше начать - тем лечение выйдет проще, дешевле и быстрее.

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Теги: шея, боль, мануальный терапевт
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