Почему болит шея?
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Боль в шее не всегда свидетельствует о серьезном заболевании. Но если рецидивы возникают все чаще и чаще, это может стать тревожным сигналом. Мануальные терапевт Роман Гудель рассказал, почему может болеть шея.
Боль могут вызывать заболевания шейного отдела позвоночника. Если не разобраться и не лечить, то они могут привести к гипоксии головного мозга , так как пережимают кровеносные сосуды. Вариантов заболеваний в этом случае множество - какие-то из них лечатся очень быстро и легко, другие могут закончиться операцией. Точно может сказать врач только после обследования.
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Часто боли в шейном отделе позвоночника появляются из-за мышечных спазмов или растяжения мышц. Это происходит в результате переохлаждения, резких поворотов головы, перенапряжения мышц во время работы. А также в результате долгого пребывания в одном положении. Это обычно лечится несложно и недолго. Несколько сеансов мануальной терапии могут снять и симптомы, и причину болей!⠀
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Серьезными причинами болей в шее могут быть:⠀⠀
- воспалительные и инфекционные болезни;⠀⠀
- радикулит;⠀⠀
- протрузии и грыжи межпозвоночных дисков;⠀⠀
- искривления позвоночника в шейном отделе;⠀
- шейный остеохондроз;⠀⠀
- Если боль острая, усиливается при движениях или долго не проходит, проблема может быть довольно серьезной! Поэтому нужно провести диагностику. ⠀⠀
Когда нужно немедленно обратиться к врачу:⠀
- уменьшение подвижности головы;⠀⠀
- дискомфорт в плечах;⠀⠀
- головная боль;⠀⠀
- головокружение;⠀
- снижение остроты зрения и слуха;⠀
- повышенная утомляемость.⠀
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По какой бы причине шея ни болела - это нужно лечить, “само“ не пройдет. И чем раньше начать - тем лечение выйдет проще, дешевле и быстрее.
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