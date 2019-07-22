Засіб від болю в горлі для дітей - який купити

Кохане янголятко скаржиться на біль в горлі? На жаль, цієї проблеми не уникає жодна сім'я. Інфекції верхніх дихальних шляхів зустрічаються у дітей в 3 рази частіше, ніж у дорослих.

Спосіб лікування залежить від її причини. Вірусні або легкі бактеріальні інфекції можуть бути вилікувані дотриманням постільного режиму і прийманням ліків, які усувають причини болю в горлі і полегшують його симптоми.

Ліки від болю в горлі можна розділити на 5 типів.

1. Таблетки та льодяники для розсмоктування

Це антисептики, тобто знезаражуючі засоби, що спричиняють антимікробну, антивірусну і протизапальну дію. Часто таблетки та льодяники стимулюють секрецію слинних залоз, тому горло зволожується, а першіння та біль таким чином зменшуються. Але функція позбавлення від болю в горлі в таких препаратах зазвичай вторинна.

А ще такі лікувальні “цукерки” не можна призначати дітям меньше 5-6 років. Виключенням можуть бути засоби на паличці, виконані на кшталт чупа-чупсу, діти старше 3-х років вже можуть з ними безпечно впоратися.

2. Спреї

Це аерозолі, що дозволяють обробити горло локально. З їх допомогою досягається висока концентрація ліків на тому місці, де виникло запалення. Головне, утримати ліки на слизовій оболонці глотки 3-5 хвилин. Тобто, не пити ніякої рідини після розпилення, дозволити лікам подіяти.

Один за найпопулярніших засобів — спрей Фортеза . Діюча речовина Фортези - бензидамін гідрохлорид, це нестероїдний протизапальний засіб. Він беспосередньо вливає на біль, усуваючи його. Причому, діяти препарат починає — і це було клінічно доведено — вже через 60 секунд. А ефект від застосування зберігається понад 90 хвилин.

Дітям від 6 до 12 років слід орошати горло Фортезою 2-6 разів на добу, роблячи по 4 розпилення. А кількість “підходів” для дітей від 4 до 6 років розраховується в залежності від маси тіла - 1 розпилення на кожні 4 кг (максимально 4 розпилення 2-6 разів на день).

3. Інгаляції

Ліки для інгаляцій “доставляють” до горла спеціальні апарати — небулайзери. Вони дроблять лікарський засіб на дрібнодисперсний пар, молекули якого при вдиханні проникають глибоко в горло і, осідаючи на пошкоджених поверхнях слизової, спричиняють терапевтичний ефект.

За допомогою небулайзера можна робити інгаляції навіть грудничкові. Але слід уважно прочитати інструкцію до апарату, а ліки підбирає лікар в залежності від діагнозу

4. Розчини для ополіскування

Вони пом'якшують, загоюють пошкоджену і роздратовану слизову. І тому свербіж в горлі і відчуття печіння зменшуються. До того ж, ополіскування механічно вимивають шкідливі мікроби та заважають їхньому розмноженню. Процедуру тривалістю 2-3 хвилини треба повторювати 5-6 разів на день.

Однак, з огляду на те, що маленькі діти ще не можуть полоскати горло, не проковтуючи розчин, ополіскування можна застосовувати лише дітям старше 12 років.

При хворобах горла добре себе зарекомендували ополіскування відварами лікарських трав, розчином із содою чи морською сіллю.

Одне з найчастіших питань, яке ставлять батьки, -коли потрібно застосовувати спрей, а коли розчин? Відповідь дуже проста – спрей потрапляє глибше в горло, тому його краще застосовувати саме при болю у горлі, а от розчин краще зрошує саме ротову порожнину, тому він показаний при дещо інших проблемах — стоматиті та гінгівіті.

Який би засіб при боротьбі із болем в горлі ви не обрали, головне, робити «атаки» на джерело запалення регулярно. А ще треба поїти дитину теплими напоями (трав'яним чаєм чи морсом) та зволожувати приміщення, щоб слизова не пересихала. І тоді одужання не змусить на себе чекати! У разі ж тяжких бактеріальних інфекцій обов'язковою є консультація лікаря, який, підкаже, чим посилити лікування.

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