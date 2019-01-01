Хештег #коронавирус стал одним из самых популярных в соцсетях.

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе pinterest

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Пока некоторые массово скупают медицинские маски и мониторят все новости о коронавирусе, другие шутят над вирусной паникой, создавая различные мемы в соцсетях. Ivona собрала подборку самых популярных мемов о коронавирусе.



Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе google.com