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Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе

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Хештег #коронавирус стал одним из самых популярных в соцсетях.
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
pinterest

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Пока некоторые массово скупают медицинские маски и мониторят все новости о коронавирусе, другие шутят над вирусной паникой, создавая различные мемы в соцсетях. Ivona собрала подборку самых популярных мемов о коронавирусе. 

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com

Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com

Ранее мы писали, как распознать коронавирус. 

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Теги: коронавирус, мемы, здоровье
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