Хештег #коронавирус стал одним из самых популярных в соцсетях.
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
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Пока некоторые массово скупают
медицинские маски и мониторят все новости о коронавирусе, другие шутят над вирусной паникой, создавая различные мемы в соцсетях. Ivona собрала подборку самых популярных мемов о коронавирусе.
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com
Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе
google.com
Ранее мы писали,
как распознать коронавирус.
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