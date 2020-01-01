Премьер-министр Украины сделал важное заявление.

Буквально через месяц процедура оформления больничного листа станет значительно проще и быстрее. Каких для больничных отпусков следует ждать уже в апреле 2020 года, расскажет Ivona.

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С апреля 2020 года украинцы смогут оформлять больничные отпуска онлайн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем аккаунте в Telegram. Эту информацию подтвердил и Дмитрий Дубилет, акцентировав внимание на том, что для разработки системы электронных больничных была использовано уже существующее программное обеспечение для Пенсионного фонда Украины, которое успешно функционирует сегодня. Таким образом правительству удалось сэкономить и время, и ресурсы.

Как оформить больничный онлайн? pinterest.com

Электронный больничный: что это такое и в чем польза?

С целью устранения бюрократических тяжб и облегчения медицинских услуг для людей была разработана система онлайн-больничных, которая начнет действовать с апреля 2020 года. Для утверждения больничного отпуска будет достаточно всего лишь электронной подписи врача. Таким образом правительство надеется сократить количество поддельных больничных, которые пациенты часто получают за услуги, деньги или другие материальные блага. Также это дает возможность отслеживать, выдан ли больничный профильным врачом.

Как оформить больничный онлайн? pinterest.com

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Кроме того для пациентов отпадет необходимость повторного визита к врачу для закрытия больничного, так как длительность и дату окончания врач будет определять в электронном режиме.

Правительство также ожидает, что онлайн-больничные значительно ускорят процедуры получения страховых выплат. Необходимые данные будут отправляться работодателю и Фонду социального страхования автоматически после подписания врачом заявления о больничном отпуске.

Как оформить больничный онлайн? pinterest.com

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