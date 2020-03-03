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В Украине подтвердили первый случай коронавируса

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Вирус обнаружен у мужчины из Черновецкой области.
В Украине подтвердили первый случай коронавируса
В Украине подтвердили первый случай коронавируса
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По исследованиям вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины подтвержден первый случай COVID-2019 в Украине. 

Болезнь обнаружена у мужчины в Черновицкой области. Муж с женой вернулись из путешествия по Италии. Мужчина почувствовал себя плохо. Сообщил о своем состоянии и истории путешествий звонком в службу скорой помощи. Бригадой скорой помощи был госпитализирован 29 февраля в областную клиническую больницу.

Стоит отметить, что как больной, так и бригада скорой, врачи и эпидемиологи выполнили все национальные и международные рекомендации. Жена больного как контактное лицо находится на карантине дома. За ней установлено медицинское наблюдение.

Мужчина госпитализирован, изолированный и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологических признаков пневмонии нет. Образец отправлено для окончательного подтверждения в Лондон.

В Украине подтвердили первый случай коронавируса
В Украине подтвердили первый случай коронавируса
pinterest

В области соответствующие специалисты осуществляют весь спектр противоэпидемических мероприятий и отслеживание контактов.

История путешествий: мужчина возвращался в Украину из Италии самолетом в Румынию, оттуда - собственным авто в Черновцы. В Румынии и на границе Украины проходил температурный скрининг, однако повышенной температуры не обнаружено.

Как защититься от инфицирования:

  • избегайте близкого контакта с теми, у кого кашель и температура;
  • не трогайте лицо грязными руками;
  • часто мойте руки с мылом или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
  • избегайте незащищенного контакта с дикими и домашними животными.

Как предотвратить распространение инфекции:

  • если испытываете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
  • если  вы посещали Китай и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
  • во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки;
  • необходимо дезинфицировать поверхности, которых касался инфицированный человек.

Ранее мы писали, как распознать коронавирус и отличить от гриппа и ОРВИ, 

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Теги: коронавирус, новости, здоровье
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Источник: facebook.com

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Комментариев (1)
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Негорро    03.03.2020, 13:17
Оценка:  +1
Негорро
Нужно изолировать ту область и обнести колючей проволокой.Там людей нет и в помине,сплошной биомусор только.Зараза из-за этих вырожденцев не должна распространяться за пределы этой области.
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