В Украине подтвердили первый случай коронавируса
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По исследованиям вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины подтвержден первый случай COVID-2019 в Украине.
Болезнь обнаружена у мужчины в Черновицкой области. Муж с женой вернулись из путешествия по Италии. Мужчина почувствовал себя плохо. Сообщил о своем состоянии и истории путешествий звонком в службу скорой помощи. Бригадой скорой помощи был госпитализирован 29 февраля в областную клиническую больницу.
Стоит отметить, что как больной, так и бригада скорой, врачи и эпидемиологи выполнили все национальные и международные рекомендации. Жена больного как контактное лицо находится на карантине дома. За ней установлено медицинское наблюдение.
Мужчина госпитализирован, изолированный и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологических признаков пневмонии нет. Образец отправлено для окончательного подтверждения в Лондон.
В области соответствующие специалисты осуществляют весь спектр противоэпидемических мероприятий и отслеживание контактов.
История путешествий: мужчина возвращался в Украину из Италии самолетом в Румынию, оттуда - собственным авто в Черновцы. В Румынии и на границе Украины проходил температурный скрининг, однако повышенной температуры не обнаружено.
Как защититься от инфицирования:
- избегайте близкого контакта с теми, у кого кашель и температура;
- не трогайте лицо грязными руками;
- часто мойте руки с мылом или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
- избегайте незащищенного контакта с дикими и домашними животными.
Как предотвратить распространение инфекции:
- если испытываете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
- если вы посещали Китай и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
- во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки;
- необходимо дезинфицировать поверхности, которых касался инфицированный человек.
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