Вирус обнаружен у мужчины из Черновецкой области.

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По исследованиям вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины подтвержден первый случай COVID-2019 в Украине.

Болезнь обнаружена у мужчины в Черновицкой области. Муж с женой вернулись из путешествия по Италии. Мужчина почувствовал себя плохо. Сообщил о своем состоянии и истории путешествий звонком в службу скорой помощи. Бригадой скорой помощи был госпитализирован 29 февраля в областную клиническую больницу.

Стоит отметить, что как больной, так и бригада скорой, врачи и эпидемиологи выполнили все национальные и международные рекомендации. Жена больного как контактное лицо находится на карантине дома. За ней установлено медицинское наблюдение.

Мужчина госпитализирован, изолированный и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологических признаков пневмонии нет. Образец отправлено для окончательного подтверждения в Лондон.



В Украине подтвердили первый случай коронавируса pinterest

В области соответствующие специалисты осуществляют весь спектр противоэпидемических мероприятий и отслеживание контактов.

История путешествий: мужчина возвращался в Украину из Италии самолетом в Румынию, оттуда - собственным авто в Черновцы. В Румынии и на границе Украины проходил температурный скрининг, однако повышенной температуры не обнаружено.

Как защититься от инфицирования:

избегайте близкого контакта с теми, у кого кашель и температура;

не трогайте лицо грязными руками;

часто мойте руки с мылом или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

избегайте незащищенного контакта с дикими и домашними животными.

Как предотвратить распространение инфекции:

если испытываете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

если вы посещали Китай и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки;

необходимо дезинфицировать поверхности, которых касался инфицированный человек.

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