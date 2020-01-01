Как жарить еду без вреда для здоровья

Возможно ли это?

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Большинству людей жареные блюда кажутся вкуснее вареных или тушеных, однако не все задумываются, насколько они полезнее.Могут ли жаренные блюда быть полезными?

Как работает жарка?

Жарка предполагает погружение пищи в горячее масло. Идеальная температура составляет около 176-190 ° C. При этой температуре поверхность пищи готовится практически мгновенно и образует своего рода «печать», в которую масло не может проникнуть.

В то же время влага внутри еды превращается в пар, готовящий еду изнутри. Пар также помогает не допустить попадания масла в пищу.

Если температура слишком низкая, масло будет просачиваться в пищу, делая ее жирной. Если температура слишком высокая, это может привести к окислению масла.

Жиры в масле

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Чем насыщеннее жиры, тем стабильнее они при нагревании. По этой причине масла, которые в основном насыщенные и мононенасыщенные, являются лучшими. Поэтому лучше избегать , те масла, которые содержат большое количество полиненасыщенных жиров.

Последнее не будет самым здоровым маслом для жарки, так как, согласно исследованиям, проведенным Медицинской школой Королевской Лондонской больницы, оно может вызвать негативные последствия для здоровья.

Согласно этой публикации, полиненасыщенные жиры содержат две (или более) двойные связи в своей химической структуре. Эти двойные связи имеют тенденцию реагировать с кислородом и образовывать вредные соединения при воздействии высоких температур.

Вкус, очевидно, также имеет значение. Во фритюре обычно предпочтительны масла с нейтральным вкусом.

Какие масла самые полезные

Кокосовое масло оказывается самым здоровым маслом для жарки. Как подтверждается исследованиями, проведенными доктором Яши Шриваставой после 8 часов непрерывного использования для жарки при 180°C, его качество не ухудшается. Более 90% жирных кислот в кокосовом масле являются насыщенными, поэтому оно очень устойчиво к нагреванию.

Насыщенные жиры считались вредными для здоровья, но новые исследования, как утверждает Университет МакМастер (Канада), показывают, что они являются абсолютно безопасным источником энергии для человека.

Кроме того, кокосовое масло имеет множество преимуществ для здоровья. Например, это может помочь убить бактерии и вредные вирусы.

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Следует помнить, что некоторые сорта могут оставить кокосовый вкус или аромат, поэтому рекомендуется попробовать несколько разных брендов.



Оливковое масло

Это одни из самых полезных жиров на земле. Оливковое масло имеет очень высокий уровень мононенасыщенных жирных кислот, которые имеют только двойную связь. Как и насыщенные жиры, мононенасыщенные жиры обладают высокой термостойкостью.

Масло авокадо

Состав масла авокадо похож на оливковое масло. В основном это мононенасыщенные смешанные насыщенные и полиненасыщенные жиры.

Арахисовое масло



Арахисовое масло очень популярно для жарки во фритюре из-за его нейтрального вкуса. Оно также не впитывает вкус пищи, поэтому его можно многократно использовать для жарки различных продуктов, как подчеркивается в этом исследовании, проведенном Университетом штата Огайо (США). Однако с точки зрения здоровья арахисовое масло не очень желательно.

Как жарить без вреда для здоровья?

Обжарить и запечь

Вместо продуктов для жарки во фритюре, таких как картофель фри, кусочки рыбного филе и куриные палочки, разогрейте 1-2 столовые ложки оливкового или рапсового масла в кастрюле, чтобы обжарить пищу с каждой стороны. После того, как еда подрумянится, поместите ее в духовку, чтобы закончить готовить. Если вы не хотите использовать масло в кастрюле, используйте вместо этого куриный или овощной бульон.

Добавить панировочные сухари

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Если вы хотите сделать свои блюда в панировке более здоровыми, вы все равно можете получить этот хрустящий жареный хруст с помощью панировочных сухарей.

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