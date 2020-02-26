Комаровский рассказал об опасной игре, которая набирает популярность среди подростков

Педиатр сделал важно заявление.

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Педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал о том, что сейчас становится очень популярной игра “Подсечка“ и она очень опасна, так как можно сильно травмироваться.

В подростковой среде появилась опасная игра, которая может закончится серьезными травмами. Подростки называют ее по разному: “Подсечка“, “давай попрыгаем“ и тд. Будьте осторожны и проведите разъяснительную работу со своими детьми! - написал Комаровский



Суть игры в том, что стоит три человека, двое крайних одновременно подпрыгивают и приземляются. Потом подпрыгивает третий участник, который стоит по центру, двое крайних подсекают его, человек падает и ударяется затылком об пол. Известны летальные исходы.

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