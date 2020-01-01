Кардиолог развеяла популярный миф.

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В интернете можно много встретить советов, как почистить сосуды в домашних условиях и избавиться от холестериновых бляшек. Кардиолог Анна Солощенко рассказала, почему нельзя чистить сосуды.

Кардиолог отметила, что наши артерии состоят из трех слоев – наружной, из соединительной ткани, которая содержит в себе также нервные окончания и маленькие сосудики, которые питают стенку сосудов. Внутреннего, состоящего из специальных “мышц“, так называемой гладкомышечной мускулатуры, которая может сокращаться, повышая тонус сосуда или расширяться, делая его шире и увеличивая кровоток. И, наконец, внутренняя стенка сосуда, интима, она в основном состоит из эндотелиальных клеток, своеобразного барьера между током крови, с его полезными и вредными веществами, и более глубокими слоями сосуда. Барьер этот выполняет защитную функцию, не пропуская вредные, повреждающие вещества и дает зеленый свет полезным и питательным. Так происходит в норме. Но под влиянием различных вредных факторов барьер может нарушаться, его избирательная пропускная функция страдает, и эндотелий внутренней стенки начинает пропускать чужаков и вредителей. Это называется эндотелиальной дисфункцией.



Кардиолог объяснила, почему нельзя чистить сосуды pinterest

Что может вызывать эндотелиальную дисфункцию?

На первом месте находится курение. Даже одна выкуренная сигарета в неделю приводить к нарушению нашего естественного барьера. Границы становятся ненадежными.

На втором месте – повышение сахара. Здесь речь идет не только про людей с сахарным диабетом, но и про любителей сладенького. Стакан сладкой газировки или кусочек тортика приведет к повышению сахара на 30-40 минут, но этого с головой хватит для повреждения внутренней стенки сосуда.

Дальше идет еще один враг границ на замке – повышенное давление. Любое давление 130/80 и выше принесет вред нашей интиме, при чем необратимый. Именно поэтому стоит идти к грамотному кардиологу при даже незначительном повышении давления. Даже при прекрасном самочувствии.

Завершают ряд вредителей наших сосудов вредные, тяжелые жиры (так называемые липопротеиды низкой плотности и/или триглицериды) и транс жиры. Если первые чаще всего синтезируются в нашем организме, то триглицериды и транс жиры мы добровольно кладем себе в рот.

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Особенно большое значение современная диетология придает транс жирам. С развитием пищевой промышленности в нашу жизнь вошли эти новые жиры. Они образуются в результате гидрогенизации натурального овощного жира. Так продлевается срок хранения и жизни продукта, чего не скажешь о сроке годности сосудов людей, которые их употребляют в пищу. Самые распространенные источники этих вредных веществ - маргарин и вся выпечка, продающаяся готовая в супермаркетах и магазинах (так как именно на ней готовятся все эти булочки, пироженки, кремы для тортов, жирные виды печенья и тд). Замороженные пиццы и другие замороженные продукты, масла с очень низким содержанием жира, картофель фри и любые фастфуды, некоторые зерновые смеси для быстрых завтраков (особенно с большим сроком хранения), попкорн для микроволновки. Да и любые продукты, которые мы жарим на большом количестве несвежего масла, будут содержать большой процент гидрогенизированного жира. Поэтому кардиолог рекомендует переходить на другие, не менее вкусные методы приготовления пищи - электрогриль, мультиварка, запекать в духовке, сковородка вог и т.д. все эти способы позволяют избежать использования растительного масла. Но Вы можете добавлять до 20 мл в сутки разных растительных масел в салаты (льняное, оливковое, кукурузное, подсолнечное).



Кардиолог объяснила, почему нельзя чистить сосуды depositphotos.com

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Так вот, как попадают вредные вещества в стенку наших сосудов и из этого получаются атеросклеротические бляшки. Теперь самое главное – если проблема уже наступила, можно ли ее решить? В таких случаях часто говорят о возможности “почистить“ сосуды, сравнивая атеросклероз с их загрязнением. Кардиолог отметила, что холестериновые бляшки достаточно плотные и жесткие по структуре, растворить их можно только вместе со стенкой самого сосуда. То есть фокус, который мы видим в рекламе чистки стиральной машины или делаем сами, когда хотим почистить накипь в чайнике, с сосудами не пройдет. Нельзя просто ввести лекарство, которое растворит бляшку и оставит целым сам сосуд.

Именно поэтому на данный момент современной медицине известны лишь хирургические методы “чистки“, то есть убрать бляшку может только эндоваскулярный или сердечно-сосудистый хирург. Первый может поставить внутрь сосуда специальный расширитель (стент), не разрезая его, работая через доступ на руке или ноге (это называется малоинвазивная хирургия). А второй уже делает открытые операции на сосудах.

Поэтому, если Вам где то предложат “почистить“ сосуды чудодейственными капельницами или таблетками – не рискуйте. В лучшем случае Вы потеряете деньги а в худшем – можете навредить своему здоровью.



Кардиолог объяснила, почему нельзя чистить сосуды depositphotos.com

Что же делать, если сосуды нельзя “почистить“ Ответ напрашивается сам – не загрязнять.

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Также кардиолог обратила внимание на некоторые виды популярных среди недобросовестных продавцов “чисток“. Чистка печени и кишечника. Не стоит покупать дорогостоящие и часто вредные средства, чтобы почистить эти органы. Поверьте, в нашем организме все отлажено до уровня совершенства. Печень, почки, ворсинки кишечника работают без перерыва на сон или обед 365 дней в году. Достаточно просто разгрузить их, уменьшив количество “мусора“, который им приходится выгребать каждый день. Устройте себе разгрузочный день, введите в обычай два три раза в месяц обходиться без мяса. Используйте более экологичные способы приготовления пищи, откажитесь от алкоголя и тяжелой пищи. И Ваш организм сам избавится от токсинов.

Кардиолог напомнила о ворсинках нашего кишечника – неутомимых тружениках, которые способствуют очистке нашего кишечника, что имеет колоссальное значение для здоровья и долголетия. Как им помочь или хотя бы не мешать. Наши ворсинки очень любят продукты, содержащие большое количество клетчатки (овощи, бобовые, цельнозерновой хлеб, злаки) и йогурты, содержащие полезные бактерии. Не забывайте баловать их каждый день, ведь они ратуют за Ваше здоровье.

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