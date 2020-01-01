Рано или поздно период «золотой осени» в жизни женщины дает о себе знать. Беззаботная молодость проходит, уступая место неизбежным изменениям в организме:

уменьшается активность яичников, а значит, снижается уровень гормонов;

ухудшается физическое самочувствие;

возникают эмоциональные нарушения, связанные с негативными симптомами климакса.

Классическим возрастом для первых симптомов наступления климакса считается 45 лет, но эта цифра не является обязательной для всех. У некоторых женщин гормональные изменения происходят гораздо раньше. Увы, и до 40 лет можно заметить первые неприятные симптомы.

Как встретить изменения в организме достойно и сохранить высокое качество жизни? В этом помогает негормональный растительный препарат немецкой компании Бионорика - Климадинон.

Симптомы климакса: не усугубить и устранить

Стрессы, эмоциональное напряжение, неправильный образ жизни - все эти факторы могут приблизить время наступления климактерических изменений или сделать их более выраженными. Частыми симптомами в таких случаях являются:

повышенная утомляемость, снижение активности;

частые головные боли;

перепады настроения – плаксивость, раздражительность;

депрессивные состояния;

нарушения сна;

повышенное потоотделение без физических нагрузок;

частые приливы – ощущение жара, сопровождающегося тахикардией и тревогой.

Облегчить состояние женщины в начале этого непростого периода, улучшить течение климакса помогают гормональные препараты. Однако, все меньшее число пациенток соглашаются их принимать. Это связано с тем, что многие женщины к этому возрасту имеют хронические заболевания, которые увеличивают риск неблагоприятных эффектов заместительной гормональной терапии, включа избыточный вес.

Растительное средство Климадинон все чаще становится помощником для женщины в решении деликатной проблемы. Он успокаивает, расслабляет, эффективно борется с наиболее частыми проблемами климакса:

уменьшает частоту приливов;

снижает потливость;

стабилизирует эмоциональную сферу, уменьшает раздражительность;

минимизирует головные боли;

улучшает сон и общее физическое состояние.

Климадинон действует быстро и безопасно: его можно принимать, не опасаясь развития тяжелых побочных эффектов, если только у вас нет аллергии на какой-либо компонент или непереносимости.

Климадинон относится к группе безрецептурных препаратов, а значит, не нужно сдавать множество анализов и ждать назначения от врача, чтобы улучшить свое самочувствие. Достаточно купить в аптеке ту форму препарата, которая удобна для приема именно вам - в таблетках или в каплях. Цена Климадинона доступна, а схемы применения очень просты.

Состав Климадинона

Растительные негормональные препараты имеют доказанную эффективность и подтвержденное мягкое действие на женский организм. В отличие от гормональных средств, они не вызывают побочных реакций, не провоцируют появление избыточного веса и могут применяться длительно.

Главным действующим компонентом растительного препарата Климадинон является экстракт корневища цимицифуги. Эффективность цимифуги в уменьшении или полном устранении симптомов климакса доказана в исследованиях.

Показания к приему Климадинона

Климадинон принимают при нейровегетативных расстройствах в разные периоды:

пременопауза (предшествует климаксу, характеризуется появлением первых симптомов, включая нарушения менструального цикла);

менопауза (последняя менструация)

постменопаузы (период от начала менопаузы и далее)

Препарат рекомендуется для устранения или уменьшения приливов, повышенного потоотделения, расстройств сна, повышенной возбудимости перепадов настроения, апатии.

Форма выпуска и правила приема

Компания Бионорика выпускает Климадинон в двух формах (таблетки и капли) и Климадинон Уно в таблетках.

У препаратов одинаковые показания, которые касаются влияния на симптомы климакса, а также комплексной терапии различных гинекологических заболеваний. Терапевтический эффект препаратов Климадинон и Климадинон Уно наблюдается уже через две недели после начала приема. Если же симптомы после окончания приема не прекратились, необходимо повторить курс лечения и посоветоваться с врачом.

Отзывы потребителей

Ольга Федоровна, 55 лет: «Климакс я ощутила во всей красе и полноте симптомов. Подруга, которая пережила это неприятное состояние ранее, порекомендовала мне купить Климадинон Уно. Я начала курс, и уже спустя 3 недели почти избавилась от приливов и раздражительности. Планирую закончить весь курс, надеюсь, что симптомы не вернутся.»

Ирина Николаевна, 46 лет: «Понимаю, что от климакса никуда не деться, и уже начала ощущать первые признаки. Периодически сильно потею, чувствую жар и раздражительность. Сестра посоветовала Климадинон в каплях, начала принимать. Пропила курс и стала намного лучше себя чувствовать. Спустя время планирую повторить лечение, чтобы закрепить результат.»

Климадинон: отзывы врачей

Виктор Алексеевич, врач-гинеколог: «Препарат практически универсальный и имеет мало противопоказаний, действует мягко и не вызывает побочных эффектов. Я часто назначаю его женщинам старшего возраста, и он никогда не подводил.»

Ирина Евгеньевна, врач-гинеколог: «Этот препарат хорошо действует на организм, и может применяться в комплексной терапии гинекологических расстройств. Я назначаю его довольно часто, поскольку считаю его эффективным и безопасным.»

Вывод

Разумное применение лекарств является необходимым. Правильно подобранные препараты помогают избавиться от нежелательной симптоматики и улучшить качество жизни в любом возрасте. Фитотерапия - это оптимальный выход в тех ситуациях, когда достаточно мягкого воздействия на организм, бережной коррекции естественных процессов для того, чтобы сохранить работоспособность и возможность наслаждаться окружающим миром.

Климадинон обладает доказанной эффективностью в уменьшении проявлений климакса, доступен по цене и может приобретаться в аптеках без рецепта. Поэтому без особых проблем каждая женщина с симптомами менопаузы может в короткое время улучшить свое состояние и сделать наступление нового периода в жизни практически незаметным.

Клімадинон: відгуки, склад, інструкція

Рано чи пізно період «золотої осені» в житті жінки дає про себе знати. Безтурботна молодість минає, поступаючись місцем неминучих змін в організмі:

зменшується активність яєчників, а значить, знижується рівень гормонів;

погіршується фізичне самопочуття;

емоційний стан погіршується з розумінням того, що молодість пройшла, і негативними симптомами клімаксу.

Класичним віком для перших симптомів настання клімаксу вважається 45 років, але ця цифра не є обов’язковою для всіх, у деяких жінок ці зміни відбуваються набагато раніше. На жаль, і до 40 років можна помітити перші неприємні симптоми.

Як зустріти зміни в організмі гідно і не погіршити якість життя? У цьому допомагає негормональний рослинний препарат німецької компанії Біонорика - Клімадинон.

Симптоми клімаксу: не погіршити і усунути

Стреси, напруги, неправильний спосіб життя може наблизити час настання клімактеричних змін або зробити їх більш гострими. Частими симптомами в такому випадку є:

підвищена стомлюваність, зниження активності;

часті головні болі;

перепади настрою - плаксивість, дратівливість;

депресивні стани;

порушення сну;

підвищене потовиділення без фізичних навантажень;

часті припливи - відчуття жару в супроводі тахікардії і тривожності.

Полегшити неприємний стан на початку клімаксу і знизити гостроту його протікання допомагають гормональні препарати - але все менша кількість пацієнтів охоче їх приймають. Вони тягнуть за собою більш серйозні проблеми, в тому числі з надмірною вагою.

Рослинний засіб Клімадинон все частіше стає помічником в цьому делікатному питанні: всі процеси переносяться легше. Він діє швидше і безпечніше порівняно гормональних препаратів.

Клімадинон: показання до застосування

Прийом Клімадинона виправданий в період пременопаузи - завдяки своєму рослинному складу. Препарат безпечний, не викликає звикання і побічних ефектів. Він заспокоює, розслаблює, ефективно бореться з найбільш частими проблемами клімаксу:

зменшує частоту припливів;

знижує пітливість;

стабілізує емоційну сферу, зменшує дратівливість;

мінімізує головні болі;

покращує сон і загальний фізичний стан.

Клімадинон відноситься до групи безрецептурних препаратів, а значить, не потрібно здавати виснажливі аналізи і чекати призначення від лікаря, щоб поліпшити своє самопочуття, досить купити в аптеці зручну форму препарату. Ціна його доступна, а побічних явищ воно не дає.

Склад Клімадинона

Рослинні негормональні препарати мають доведену ефективність та підтверджене м'яку дію на жіночий організм. На відміну від гормональних засобів, вони не викликають побічних реакцій, не провокують появу надмірної ваги і можуть застосовуватися тривалий час.

У складі рослинного препарату Клімадинон головною дійовою компонентом є екстракт кореневища циміцифуги. Активність рослини доведена відносно багатьох симптомів клімаксу, послаблюючи або повністю усуваючи:

приливи;

потовиділення;

нервове напруження.

Форма випуску та правила прийому

Компанія Біонорика випускає два різновиди препарату, які відрізняються тільки дозуванням і формами випуску:

У препаратів однакові показання, які стосуються симптомів клімаксу, а також в комплексній терапії різних гінекологічних захворювань.

Терапевтичний ефект спостерігається вже через два тижні після початку прийому. Якщо ж симптоми після закінчення прийому не припинилися, необхідно повторити курс лікування і порадитися з лікарем.

Відгуки споживачів

Ольга Федорівна, 55 років: «Клімакс я відчула у всій красі і повноті симптомів. Подруга, яка пережила це неприємний стан раніше, порекомендувала мені купити Клімадинон Уно. Я почала курс і вже через 3 тижні майже позбулася припливів і дратівливості. Планую закінчити весь курс, сподіваюся, що симптоми не повернуться.»

Ірина Миколаївна, 46 років: «Розумію, що від клімаксу нікуди не дітися, і вже почала відчувати перші ознаки. Періодично сильно потею, відчуваю жар і дратівливість. Сестра порадила Клімадинон в краплях, почала приймати. Пропила курс і стала набагато краще себе почувати. Через деякий час планую повторити лікування, щоб закріпити результат.»

Клімадинон: відгуки лікарів

Віктор Олексійович, лікар-гінеколог: «Препарат практично універсальний і має мало протипоказань, діє м'яко і не викликає побічних ефектів. Я часто призначаю його жінкам старшого віку, і він ніколи не підводив.»

Ірина Євгенівна, лікар-гінеколог: «Цей препарат добре діє на організм, і може застосовуватися в комплексній терапії гінекологічних розладів. Я призначаю його досить часто, оскільки вважаю його ефективним і безпечним»

Висновок

Раціональне використання ліків виправдано і необхідно: правильно підібрані засоби допомагають позбутися від небажаної симптоматики і поліпшити якість життя в будь-якому віці.

Завдяки своїй доведеної ефективності, доступності та можливості придбати без рецепта, Климадинон зменшує неприємні відчуття в період менопаузи і робить наступ нового періоду в житті жінки практично непомітним.

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