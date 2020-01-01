Густая кровь — это тревожный симптом, который является следствием некоторых нарушений в организме, а также является предвестником некоторых заболеваний.

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Кровь – одна из основных биологических жидкостей в организме человека, от ее состава, вязкости и консистенции зависит здоровье человека. Сегодня все чаще можно услышать о том, что кровь слишком густая и причина кроется в высоком гемоглобине. Кардиолог Анна Солощенко развеяла этот популярный миф.

Кардиолог отметила, что гемоглобин и эритроциты, его разносящие по всем нашим сосудам, никакого отношения к густоте крови не имеют. И тем более, к сворачиванию (это говорю к тому, что следующий вопрос всегда - не попить ли аспирин). Гемоглобин в эритроцитах разносит по всему нашему организму кислород. Поэтому высокий гемоглобин чаще всего встречается у людей, у которых тканям и клеткам кислорода по той или иной причине не хватает - у курильщиков, людей, живущих в горной местности, реже - при сердечной или почечной недостаточности. Но последнее должно быть подтверждено другими анализами и обследованиями, не ставится диагноз только по гемоглобину. Очень редко значительное повышение гемоглобина требует консультации гематолога. Но не приема аспирина или вывода о густоте крови.



Кардиолог развеяла популярный миф о "сгущении крови" depositphotos

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Самая распространенная причина повышения гемоглобина в общем анализе крови - мы не пьем воду утром перед сдачей анализов. Хотя это не запрещено. Даже, наоборот, стакан воды после пробуждения упростит забор крови медсестрой.

А аспирин врач может назначить лишь при повышенных тромбоцитах и только после дополнительного обследования. Ведь именно эти кровяные пластинки отвечают за образование клеточных тромбов. И показанием к аспирну является не высокий гемоглобин, не возраст. а наличие атеросклеротических бляшек в организме.

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