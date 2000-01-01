Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения.

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Вспышки кори имеют циклический характер и происходят каждые 5-6 лет. Главная причина вспышек - низкий охват прививками. В МОЗ рассказали, что следует знать о кори.

Как передается вирус кори

Morbillivirus - вирус кори - чрезвычайно заразен, он быстро передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при вдыхании мельчайших капель слизи, попавших в воздух при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

Корь - одно из самых заразных заболеваний, известных в мире. 9 из 10 неиммунизированных людей, контактирующих с больным, будут заражены.

Корь - одна из главных причин детской смертности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире 30-40 миллионов болеют корью, более 800 000 умирают от самой инфекции и ее осложнений. Это означает 314 смертей в день, 13 смертей каждый час.



Что следует знать о кори ivona)bigmir.net

Как протекает корь

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Инкубационный период кори (то есть период, когда симптомы еще не проявляются) составляет 6-21 дней. Далее начинается период заболевания с такими симптомами: высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, который начинается с лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами длится до 4 недель и более.

Корь имеет серьезные осложнения

Заболевание может привести к пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга - энцефалита.

Все дети и взрослые, не делали прививки, под угрозой. На сегодня существует высокий риск заболевания корью среди детей, не получивших прививки. Подростки и взрослые, которые ранее не болели корью и не делали прививки, также остаются уязвимыми к заболеванию. У взрослых корь обычно имеет гораздо более тяжелое течение.

Вакцинированные медицинские работники больше подвергаются риску заболеть.

Лекарства от кори не существует

Специфического лечения от кори нет. Однако заболевание можно предотвратить.



Что следует знать о кори pinterest

Вакцинация против кори

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Прививки против кори проводят уже более 50 лет, и за эти годы вакцины зарекомендовали себя как безопасный и эффективный способ профилактики. Именно благодаря вакцинации удалось снизить заболеваемость корью в десятки раз. Только с 2000 по 2016 годы смертность от кори снизилась на 79%, а это значит, что вакцины сохранили 20,3 миллиона детских жизней во всем мире. Большинство европейцев имеют все прививки КПК по календарю, поэтому в 42 из 53 стран Европы удалось остановить распространение кори. Проблемными остаются те страны, где уровень охвата прививками недостаточен. К сожалению, среди этих стран и Украины.

Вакцинация формирует специфический иммунитет, вследствие чего организм человека становится нечувствительным к заболеванию. Согласно календарю в Украине, в 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет - плановую ревакцинацию. Эти две дозы вакцины обеспечивают защиту организма от кори.

Вакцина против кори входит в состав комбинированной трехкомпонентной вакцины КПК (для профилактики кори, эпидемического паротита, краснухи).



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Противопоказания к вакцинации КПК



Перечень противопоказаний к вакцинации КПК невелик. По мировым стандартам он не включает легкие простуды с температурой до 38 ° С. Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется:

Острое заболевание, сопровождающееся температурой, выше 38,5 ° С.

Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т.д.).

Заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, при употреблении больших доз стероидных гормонов, при употреблении лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе).

Беременность. Вакциной КПК не прививают беременных, ведь она содержит живые вирусы. Прививки против кори необходимо сделать на этапе планирования беременности.

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