Когда стоит пить жаропонижающее

В МОЗ дали несколько рекомендаций .

Читай также: Как не заболеть гриппом: рекомендации МОЗ

Простуда часто сопровождается повышением температуры. Иногда, это проходит бессимптомно, а порой человек чувствует малейшее ее колебания. Когда стоит не сбивать температуру и подождать, а когда нужно сразу обращаться к врачу рассказали в МОЗ.

Температура тела человека зависит от многих факторов, как внешних так и внутренних, в частности от времени суток, возраста, физической активности или еды. Например, у спортсмена после двухчасового интенсивного бега (после преодоления марафонской дистанции) температура может увеличиваться до 40-41 С.

У женщин температура тела меняется в течение менструального цикла. В первой половине цикла она может быть ниже на 0,5°С.



Когда стоит пить жаропонижающие pinterest

Степень повышения температуры тела:

субнормальная (наблюдается у пожилых людей и резко ослабленных людей) - 35-36 С.

субфебрильная (слабая) - когда температура повышается не более, чем на 1 ° С максимальной нормальной температуры.

фебрильная (умеренная) - температура повышается на 1-2 ° С

пиретическая или высокая - до 3°С.

Гиперпиретический (очень высокую) - более чем на 3°С, по сравнению с максимальной нормой.

Также температура тела человека зависит от того, как вы ее измеряли. Факторы, влияющие на показатели:

тип термометра (ртутный, электронный, жидкокристаллический, инфракрасный)

место измерения (в ротовой полости, на лбу, в подмышечной впадине, в ушах, в прямой кишке)

частота измерений;

условия и способ измерения.

Читай также: Как распознать коронавирус и отличить от ОРВИ и гриппа?

В подмышечной впадине, как правило, температура ниже базовой на 0,8 С. В ухе показатель может значительно колебаться от реальной температуры. Это зависит от наличия ушной серы. Измерения в ротовой полости температуры даст в среднем ниже показатель на 0,5 С, зато в прямой кишке - выше на 0,5 С.



Когда стоит пить жаропонижающие pinterest

Повлиять на результаты могут также жевание резинки, оно повышает температуру во рту и ушах. Такое же влияние имеет курение.

Снижать температуру при лихорадке у детей и взрослых нужно по разным показателям термометра.

Детям нужно снижать температуру, которая достигает отметки 38 С. У взрослого пациента отметка термометра должна превышать 38.5 С для того, чтобы принимать жаропонижающие препараты.

Для снятия лихорадки нужно использовать парацетамол или ибупрофен. Не употребляйте ацетилсалициловую кислоту (аспирин) для снижения температуры. При применении аспирина возможен синдром Рея, что вызывает тяжелые осложнения, как печеночную недостаточность и энцефалопатию.

Советы:

не сбивайте температуру, если она ниже отметки 38 - 38.5 С.

не используйте для снижения температуры аспирин

при снижении температуры тела обращайте внимание не только на отметку термометра, но и на самочувствие

не натирайте себя / ребенка алкоголем, чтобы сбить температуру

Ранее мы писали, какие продукты необходимы для иммунной системы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.