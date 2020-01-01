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Можно ли делать несколько прививок одновременно depositphotos

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Проблема одновременного введения вакцин беспокоит многих. Так можно ли делать несколько прививок в один день или нет?

Может ли ребенок получать более одной вакцины за один раз?

Как сообщают в ВОЗ, научные данные показывают, что одновременное введение нескольких вакцин не оказывает отрицательного влияния на иммунную систему ребенка. Дети подвергаются воздействию нескольких сотен посторонних веществ, которые ежедневно вызывают иммунный ответ. В результате простого акта приема пищи в организм попадают новые антигены, а во рту и носу обитает множество видов бактерий. При обычной простуде или боли в горле ребенок подвергается воздействию гораздо большего числа антигенов, чем в результате вакцинации.

Ключевым преимуществом одновременного введения нескольких вакцин является снижение числа посещений врача, что экономит время и деньги. Кроме того, комбинированная вакцинация от нескольких болезней (например, дифтерии, коклюша и столбняка) позволяет делать меньше прививок и тем самым вызывает меньший стресс у ребенка. Кроме того, существует ряд способов уменьшить болевые ощущения во время вакцинации.

Врач-эпидемиолог Галина Зорянко обращает внимание, что в один день допускается введение вакцин, применяемых в рамках национального календаря. Исключение составляют вакцины для профилактики туберкулёза. Но если разные прививки ставятся одновременно, медработник должен делать это разными шприцами и в разные участки тела. И, в любом случае, следует руководствоваться принципом разумности.



Можно ли делать несколько прививок одновременно depositphotos

Какие есть противопоказания к вакцинации:



Острое заболевание, сопровождающееся температурой, выше 38,5 ° С (в соответствии с установками ВОЗ).

Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или есть аллергическая реакция на один из компонентов вакцины.

Иммунитет может не сформироваться при химиотерапии у онкологических больных, при употреблении больших доз стероидных гормонов, при употреблении лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе.

При беременности нельзя делать прививки КПК и другими вакцинами, содержащими живые вирусы.

Прививки КПК не проводят также если были тяжелые аллергические реакции на аминогликозиды. А если вводились препараты крови, то откладывают.

БЦЖ не делают, если ребенок при рождении весит менее 2,0 кг или имеет дефекты системы фагоцитоза, тяжелые нарушения в системе иммунитета.

ОПС (живая полиомиелитная вакцина) не вводится, если есть тяжелые формы гипогамаглобулинемии (состояния иммунодефицита) или кто-то из членов семьи имеет противопоказания к этой вакцины (за исключением беременности).

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