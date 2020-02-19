Доктор ответил на вопрос.

Правда ли, что если принимать гормоны, то они подавляют выработку своих? Pinterest.com

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Доктор Комаровский на своей страничке в Instagram ответил на вопрос одной из подписчиц, действительно ли прием гормонов, подавляет выработку своих?

Как педиатр отметил, что такая проблема есть, но они не подавляют выработку необратимо. Если человек длительно принимает, например, преднизолон или гидрокортизон, то свой гидрокортизон вырабатывается в намного меньших количествах. То есть, если резко прекратить прием гормонов, то тогда возникает катастрофа – человек просто умрет. Поэтому каждый врач знает, что нельзя гормоны эти бросать. То есть сегодня он получает 5 мг, через две недели – 4 мг, еще через две недели – 3 мг, то есть медленно уменьшается доза и по мере уменьшения дозы, сам надпочечник включается в работу и начинает производить то, что надо. То есть с одной стороны это миф не до конца, поскольку действительно орган меньше гормона производит, если он дается извне, но этот процесс обратимый: перестали давать – орган заработал, как и до того.



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