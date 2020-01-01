Повышение сахара крови во время беременности — одно из самых распространенных нарушений обмена веществ у будущей матери.

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Беременность - это особый период в жизни женщины, функционирования органов и систем, обмена веществ. Во всем мире распространенность сахарного диабета, в частности диабета во время беременности, стремительно растет. Эндокринолог Александра Малкина рассказала, что следует знать о гестационном сахарном диабете.

Любая беременность в связи с физиологическими изменениями, происходящими в организме женщины, сама по себе является фактором риска развития ГСД. Беременность – это состояние физиологической инсулинорезистентности, которое происходит из за увеличения синтеза половых гормонов, ХГЧ и кортизола, т.е происходит снижение чувствительности тканей к инсулину и возможно повышение уровня глюкозы в крови.

Высокий сахар в крови во время беременности негативно сказывается как на здоровье самой женщины, так и на здоровье плода, поэтому требует своевременной диагностики и дальнейшей коррекции.



Гестационный сахарный диабет: что нужно знать pinterest

Кто в зоне риска?

Беременные с избыточным весом или ожирением;

женщины с многоплодной беременностью;

после ЭКО;

с поликистозными яичниками;

с глюкозурией (глюкоза в моче);

женщины, имеющие близких родственников больных сахарным диабетом;

с отягощенной предыдущей беременностью – ГСД, рождение крупного плода, внутриутробной гибелью плода.

Самым грозным осложнением нелеченного ГСД является гибель плода, поэтому гестационный сахарный диабет оставлять без внимания ни в коем случае нельзя!

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Гестационный диабет это диагноз, который устанавливается во время беременности при первичном повышении уровня сахара в крови. Т.е. вопрос идет только о впервые выявленном диабете и определенных цифрах глюкозы (не сравниваем с уровнем гликемии при обычном диабете).



Гестационный сахарный диабет: что нужно знать pinterest

Как диагностируется “ГСД“?



При первом обращении к врачу в сроке 6-8 недель уровень глюкозы крови равен или больше 5.1 ммоль/л но меньше 7.0 ммольл. Если при первичном обращении уровень глюкозы выше 7 ммоль/л – это Манифестный сахарный диабет (простым языком Диабет не связанный с состоянием беременности).

Проведение Перорального Глюкозо-толерантного теста. Он проводится в сроке 24-28 недель беременности.

Натощак равен: 5.1 ммоль/л но менее 7.0 ммоль/л.

Через 1 час: уровень глюкозы больше или равен 10.0 ммоль/л.

Через 2 часа: больше или равно 8.5 ммоль/л но меньше 11.1 ммоль/л.

При получении таких данных хотя бы в одном из измерений выставляется диагноз Гестационный сахарный диабет.

Где норма?

Если при проведении теста уровень глюкозы натощак менее 5.1 ммоль/л.

Через 1 час – менее 10.0 ммоль/л.

Через 2 часа – равен или больше 7.8 но меньше 8.5 ммоль/л – это вариант нормы для беременных.

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Внимание! ПГТТ с 75 г глюкозы — это абсолютно безопасное диагностическое исследование!

Оно проводится в целях сохранения здоровья матери и ее будущего малыша. Если гестационный диабет был выявлен, то в последующие 20 недель после рождения малыша необходимо наблюдение у эндокринолога.🤱

Поэтому, если вы сейчас находитесь в положении или планируете беременность – уделяйте должное внимание диагностике, ведь некоторые заболевания и состояния могут протекать бессимптомно и никак себя не выдавать.

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