Сахарный диабет приводит к повреждению сердца, кровеносных сосудов, глаз, почек и нервной системы.

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Диабет — это хроническая болезнь, развивающаяся в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Кардиолог Анна Солощенко рассказала, как определить риск диабета.

Как отметила кардиолог, определить риск диабета можно сделать, сдав анализы утром натощак в любую лабораторию, которой Вы доверяете. А я подскажу, какие.



В идеале список анализов для определения риска сахарного диабет 2 типа должен выглядеть так

Глюкоза натощак

Индекс HOMA. Этот показатель показывает, насколько Ваши периферические ткани, т.е. мышцы, печень и т.д, узнают инсулин или стали старенькие, покрылись жирком и делают вид, что незнакомы. Тогда клетки не свяжутся с инсулином, и он, как ключик двери, не откроет дверь для глюкозы. Такое состояние называется инсулинорезистентности, а индекс HOMA тоже иногда называют индексом инсулинорезистентности.

Проинсулин. Этот показатель чаще, чем уровень самого инсулина говорит о склонности к диабету. Это один из самых ранних маркеров грядущего диабета, он может предвидеть развитие болезни в следующие 2-7 лет. Иногда вместо проинсулина сдают С пептид, но проинсулин более стабильное вещество, и его определять предпочтитетельнее.

Гликозилированный гемоглобин. Показывает средний уровень сахара крови за последние 3 месяца. Иногда одного –двух измерений недостаточно, чтобы поставить или исключить диагноз СД. Тут нас выручит именно этот анализ.

Глюкозотолерантный тест. Анализ со сложным названием и не менее сложный в действии. Вам дают выпить очень сладенькую водичку. Сахар измеряют до и через 2 час после. Но результат даст ответ на вопрос – у Вас пока еще только риск диабета или уже диабет, и его нужно лечить. Это важно.

Показатели 2 и 3 чаще говорят только о риске диабета в будущем, а вот анализы в списке под номерами 1,4 и 5 – уже о наличии самого диабета. Отсюда и разная тактика лечения. Людям с высоким проинсулином, но отрицательным глюкозотолерантным тестом, хорошей глюкозой крови и гликозилированным гемоглобином рекомендуют коррекцию способа жизни и анализы раз в год.

Как определить риск диабета depositphotos

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Людям с повышенным индексом инсулинорезистентности и повышенной массой тела часто назначают метформин. А людям с высоким проинсулином и повышением одного из показателей 1, 4 или 5 – назначают препараты, которые защищают бета клетки поджелудочной железы -клетки, которые вырабатывают инсулин. И очень важно беречь их. Ведь при диабете 2 типа сначала организм вырабатывает все больше и больше инсулина. Помните, периферические клетки его не узнают, и поджелудочная железа вырабатывает его все больше в надежде все-таки получить результата. То есть открыть ключиком-инсулином дверь-клетку и пустить туда глюкозу, такую необходимую для каждой клеточки нашего тела. Ведь глюкоза это самый лучший и полезный источник энергии для всего нашего тела. Но клетки инсулин не узнают, в крови повышается и инсулин, и глюкоза. И то, и другое приносит сильный вред, повреждает сосуды, внутренние органы, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Кто может работать в усиленном режиме долго-долго и не заболеть? Правильно, никто. Поэтому бета клетки поджелудочной железы со временем истощаются, не могут уже вырабатывать инсулин. Наступает запущенный этап инсулинонезависимого диабета, который требует введения инсулина! И здоровья на этом этапе, уже нет. Как и почек, глаз, сосудов, сердца и много другого.

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Именно поэтому так важно на этапе повышения проинсулина, глюкозы натощак, гликозилированного гемоглобина, положительного глюкозотолерантного теста – назначать лекарства, которые защищают бета клетки поджелудочной железы. Чтобы потом не пришлось вводить инсулин. На последнем кардиологическом конгрессе в Париже очень много говорили про такие препараты и их влияние на риск сердечно-сосудистых заболевания. К таким препаратам относят лираглутид и дапаглифлозин. Подобрать их сможет для Вас грамотный, идущий в ногу с современными исследованиями и доказательной медициной, эндокринолог.

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