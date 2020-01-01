Сегодня диабет распространенное заболевание.

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Сахарный диабет – это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, вследствие чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови. Кардиолог Анна Солощенко рассказала, кто находится в зоне риска и может заболевать диабетом.

Кто рискует заболеть диабетом?

Примерно 1 человек из 10 вокруг вас (старше 30 лет) может приобрести эту напасть и не знает об этом.

Вы уже, наверное, знаете, что диабет может быть 1-го типа (диабет молодых, требует всегда введения инсулина) и диабет 2-го типа (диабет возникает у людей старше 30 и требует введение инсулина только в очень запущенных случаях). Первый диабет – парафия только эндокринологов. А вот инсулиннезависимый диабет тесно переплетается с сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Кто рискует заболеть диабетом? depositphotos

Кто в зоне риска?

люди, близкие родственники которых болели сахарным диабетом 2 типа

люди с повышенной массой тела (индекс массы тела больше 25)

люди с отложением жирка на животике, даже если их масса тела нормальная. У женщин - это объем талии более 85 см, а мужчин больше 102 см. Померяйте свою талию прямо сегодня.

сладкоежки («я жить не могу без сладенького»)

люди с низкой физической активностью. Это не люди, которые лежат все время на диване. Потому что многие из нас думают, что, если они носятся по офису как угорелые, вкалывают на огороде, воспитывают маленьких детей или делают миллион дел дома, то они ведут активный образ жизни. Нет, такие люди делают много дел, но памятник или грамоту за это не получат. А также здоровье. Могут получить признание или любовь близких, вырастить чудесный урожай, но на здоровье это никак не повлияет. Давайте запомним, что вести активный образ жизни – это заниматься спортом не менее (а лучше и более) 150 минут в неделю. При этом просто гулять тоже не всегда бывает достаточно. Ведь пульс при нагрузках, которые засчитываются, должен быть не менее 60% от Вашего максимального пульса (220 минус возраст). Вот тогда Вы действительно занимается физической активностью и снижаете риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

люди, которые живут в хроническом стрессе. При чем дело тут чаще всего не в том, сколько раздражителей и стрессов в жизни человека. А в его реакции на стресс, умении переключаться, расслабляться. В балансе перфекционизма и пофигизма, в уровне тревожности и т.д.

Люди, которые страдают бессонницей или просто спят недостаточно или в неправильное время. Нехватка сна может проявляться в позднем засыпании (после 22 00) или недостаточном времени сна

(менее 7 часов). Но и более 8 тоже спать не стоит. Также имеет значение неглубокий, тревожный сон, но об этом мы говорили и в предыдущем пункте.

Люди, который систематически переедают.

Возраст более 40 лет

Люди с нарушениями женских или мужских гормонов тоже имеет значение для формирования сахарного диабета. На это стоит обратить внимания женщинам после 30, у которых есть нарушения менструального цикла, например.

Люди, у которых уже были беспричинные повышения сахара раньше, которые потом прошли. Например, при большом стрессе, при беременности, высокой температуре, тяжелой болезни и т.д. Вы могли и не измерять тогда сахар крови, но чувствовали сильную жажду или сухость в рту.

Женщины, у которых диагностировали синдром поликистоза яичников,

Женщины, у которых рождались детки весом более 4 кг или были повышения сахара во время беременности 9

Ранее мы писали, как снизить уровень сахара без лекарств.