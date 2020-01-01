Сидячая работа: как сохранить осанку

Сидячая работа здоровья не прибавляет, а наоборот - ухудшает его.

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Дни напролет вы сидите в одной позе. В одном и том же офисном кресле. Напротив одного и того же ноутбука. Как бы комфортно не звучало такое описание рабочего места, оно способно таить в себе невероятную опасность. Сидячая работа негативно влияет на позвоночник и здоровье глаз. Мануальный терапевт Роман Гудель напомнил несколько правил, как сохранить здоровье на сидячей работе.

Во время работы сидите прямо, держите спину ровно. Если вы забываете за этим следить, поставьте напоминание на телефоне. Через время вы привыкните, и необходимость в этом отпадет.

Чаще всего при долгом сидении возникает дискомфорт и боль в шее. Чтобы этого избежать, делайте разминку прямо на рабочем месте. Наклоняйте голову влево-вправо, взад вперед, “рисуйте” разные фигуры носом.

Делайте перерывы. Каждый час, а лучше каждые полчаса, вставайте и ходите. Хорошо бы пройтись пару минут, но если вы не хотите покидать рабочий кабинет, сделайте хотя бы несколько шагов.

При сидячей работе особенно важно заниматься спортом. Найдите себе занятие по душе. Ездите на велосипеде, плавайте, идите на фитнес, йогу или танцы. Практически любая (умеренная!) физическая активность будет полезной для позвоночника.

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