Глютен называют тихим убийцей, потому что он может нанести большой вред всему организму.

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Вас преследуют дискомфорт к кишечнике, вздутие живота, сыпь, расстройство пищеварения и хроническая усталость? Возможно, у вас непереносимость глютена.

Что такое глютен и как он влияет на организм

Глютен определяется как набор белков, присутствующих в злаках, таких как пшеница, ячмень или овсянка, которые способны вызывать определенные нежелательные реакции в организме чувствительных людей.

Непереносимость глютена и целиакия:

В некотором смысле непереносимость глютена похожа на целиакию. Но стоит отметить, что целиакия - это аутоиммунное заболевание, которое является наследственным (протекает в семье).

Аутоиммунное заболевание - это состояние, которое возникает, когда иммунная система организма (система борьбы с инфекцией) ошибочно атакует и разрушает ткани организма. При целиакии глютен вызывает реакцию, которая разрушает слизистую оболочку тонкого кишечника. Это уменьшает площадь для поглощения практически всех питательных веществ.

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Непереносимость глютена может вызвать проблемы с вашей пищеварительной системой, но не повредит ваш желудок, кишечник или другие органы. Однако непереносимость глютена похожа на целиакию, состояние, которое может привести к необратимому повреждению тонкой кишки, поэтому вам следует проконсульироваться с гастроэнтерологом, если вы думаете, что у вас может быть непереносимость глютена.



Непереносимость глютена: что следует знать Depositphotos.com

Симптомы

Если у вас непереносимость глютена, у вас могут возникнуть различные симптомы при употреблении продуктов, содержащих глютен. Симптомы могут быть разными у каждого человека. Общие симптомы:

Живот вздутие живота и боль

Диарея, запор или рвота

Усталость или усталость

Боль в костях или суставах

Головные боли

Сухости кожных покровов,

Раздражительности и повышенной утомляемости.

Многие из этих симптомов похожи на симптомы целиакии. Основное различие между непереносимостью глютена и симптомами целиакии заключается в том, что целиакия может привести к необратимому повреждению тонкой кишки.

Причины

Врачи не знают, что вызывает непереносимость глютена, и это состояние до сих пор плохо понимают медицинские работники. Нет никаких биомаркеров (признаков в вашем теле), которые показывают, что человек нетерпим к глютену. Дополнительные исследования по этой теме могут показать, что существуют конкретные причины.



Лечение

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Лечение непереносимости глютена заключается в том, чтобы придерживаться диеты без глютена. Вам придется придерживаться безглютеновой диеты даже после того, как вы почувствуете себя хорошо. Вам также может потребоваться принимать определенные витамины и добавки, чтобы ваш организм получал все питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья.

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