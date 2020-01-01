Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Аппаратная косметология: что следует знать

Комментариев: 0
Аппаратная косметология — процедуры омоложения, лечения и восстановления с использованием специального оборудовани.
Аппаратная косметология: что следует знать
Аппаратная косметология: что следует знать
Pinterest.com

Читай также: Тренды, которые могут вредить здоровью

Сегодня аппаратная косметология становится неотъемлемой частью жизни современного человека вне зависимости от пола и возраста. Ухаживать за собой, отдалить старение без риска для здоровья, пройти курс процедур и одновременно расслабиться и отдохнуть – именно эти задачи в ее непосредственной компетенции.
 
При помощи аппаратной косметологии проводят такие процедуры:

  • чистка лица;
  • фотоомоложение;
  • фотоэпиляция;
  • удаление рубцов;
  • тонизация кожи лица и тела;

В аппаратной косметологии используются:

  • Электрические волны;
  • механическое давление;
  • ультразвук;
  • вакуум;
  • радиочастотные волны;
  • лазерное излучение.

Аппаратная косметология: что следует знать
Аппаратная косметология: что следует знать
Pinterest.com

Какие преимущества у аппаратной косметологии

  • Эффект сохраняется дольше. Активация природных механизмов омоложения- регенерации происходит постепенно, для стабилизации результата требуется курс процедур, зато получившие импульс слои эпидермиса продолжают «работать» на результат в течение 8–10 месяцев после окончания терапии
  • Низкая травматичность, в отличие от пластической хирургии;
  • Безболезненность и отсутствие дискомфорта во время сеанса;
  • Гиалуроновую кислоту и другие «вещества молодости“ организм вырабатывает сам и даже более интенсивно.
  • Аппаратная косметология поможет решить множество проблем. Например, если есть дефекты на коже, бородавки, шрамы, рубцы, понижен тонус мышц.

Какие недостатки аппаратной косметологии:

  • Чтобы был результат необходимо минимум 7-8 сеансов.
  • Чтобы не было привыкания, необходимо комбинировать разные режимы и методики.

Какие есть противопоказания:

Не стоит рассматривать аппаратную косметологию, если :

  • вы беременна или кормите грудью
  • у вас есть системные заболевания соединительной ткани и крови,
  • общие инфекционные заболевания,
  • новообразования любой локализации,
  • поражения кожи в зонах воздействия,
  • сахарный диабет,
  • кардиостимуляторы,

Ранее мы писали, сколько фруктов и овощей нужно есть каждый день. 

Поделись:
Теги: аппаратная косметология, косметология
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь