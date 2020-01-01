Аппаратная косметология — процедуры омоложения, лечения и восстановления с использованием специального оборудовани.

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Сегодня аппаратная косметология становится неотъемлемой частью жизни современного человека вне зависимости от пола и возраста. Ухаживать за собой, отдалить старение без риска для здоровья, пройти курс процедур и одновременно расслабиться и отдохнуть – именно эти задачи в ее непосредственной компетенции.



При помощи аппаратной косметологии проводят такие процедуры:

чистка лица;

фотоомоложение;

фотоэпиляция;

удаление рубцов;

тонизация кожи лица и тела;

В аппаратной косметологии используются:

Электрические волны;

механическое давление;

ультразвук;

вакуум;

радиочастотные волны;

лазерное излучение.

Аппаратная косметология: что следует знать Pinterest.com

Эффект сохраняется дольше. Активация природных механизмов омоложения- регенерации происходит постепенно, для стабилизации результата требуется курс процедур, зато получившие импульс слои эпидермиса продолжают «работать» на результат в течение 8–10 месяцев после окончания терапии

Низкая травматичность, в отличие от пластической хирургии;

Безболезненность и отсутствие дискомфорта во время сеанса;

Гиалуроновую кислоту и другие «вещества молодости“ организм вырабатывает сам и даже более интенсивно.

Аппаратная косметология поможет решить множество проблем. Например, если есть дефекты на коже, бородавки, шрамы, рубцы, понижен тонус мышц.

Какие недостатки аппаратной косметологии:

Чтобы был результат необходимо минимум 7-8 сеансов.

Чтобы не было привыкания, необходимо комбинировать разные режимы и методики.

Какие есть противопоказания:

Не стоит рассматривать аппаратную косметологию, если :

вы беременна или кормите грудью

у вас есть системные заболевания соединительной ткани и крови,

общие инфекционные заболевания,

новообразования любой локализации,

поражения кожи в зонах воздействия,

сахарный диабет,

кардиостимуляторы,

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