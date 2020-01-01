Аппаратная косметология: что следует знать
Аппаратная косметология — процедуры омоложения, лечения и восстановления с использованием специального оборудовани.
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Сегодня аппаратная косметология становится неотъемлемой частью жизни современного человека вне зависимости от пола и возраста. Ухаживать за собой, отдалить старение без риска для здоровья, пройти курс процедур и одновременно расслабиться и отдохнуть – именно эти задачи в ее непосредственной компетенции.
При помощи аппаратной косметологии проводят такие процедуры:
- чистка лица;
- фотоомоложение;
- фотоэпиляция;
- удаление рубцов;
- тонизация кожи лица и тела;
В аппаратной косметологии используются:
- Электрические волны;
- механическое давление;
- ультразвук;
- вакуум;
- радиочастотные волны;
- лазерное излучение.
Какие преимущества у аппаратной косметологии
- Эффект сохраняется дольше. Активация природных механизмов омоложения- регенерации происходит постепенно, для стабилизации результата требуется курс процедур, зато получившие импульс слои эпидермиса продолжают «работать» на результат в течение 8–10 месяцев после окончания терапии
- Низкая травматичность, в отличие от пластической хирургии;
- Безболезненность и отсутствие дискомфорта во время сеанса;
- Гиалуроновую кислоту и другие «вещества молодости“ организм вырабатывает сам и даже более интенсивно.
- Аппаратная косметология поможет решить множество проблем. Например, если есть дефекты на коже, бородавки, шрамы, рубцы, понижен тонус мышц.
Какие недостатки аппаратной косметологии:
- Чтобы был результат необходимо минимум 7-8 сеансов.
- Чтобы не было привыкания, необходимо комбинировать разные режимы и методики.
Какие есть противопоказания:
Не стоит рассматривать аппаратную косметологию, если :
- вы беременна или кормите грудью
- у вас есть системные заболевания соединительной ткани и крови,
- общие инфекционные заболевания,
- новообразования любой локализации,
- поражения кожи в зонах воздействия,
- сахарный диабет,
- кардиостимуляторы,
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