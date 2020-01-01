Что может снизить сахар, кроме лекарств

Узнайте, удерживать уровень сахара в крови на безопасном уровне.

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Есть ряд факторов, которые могут снизить уровень глюкозы и которые не найдешь в аптеках. Это не волшебные травы или настои, не чудо средства, рекламируемые в интернете, не сахарозаменители (они еще вреднее, чем сахар), а это простые, доступные и бесплатные шаги, которые может сделать каждый из вас при желании и понимании важности. Кардиолог Анна Солощенко рассказала, что может снизить сахар.

Так что же, кроме лекарств, может снизить сахар?

Регулярные физические нагрузки

Кардио и силовые. Не нужно забывать, что мышцы – основной потребитель глюкозы в нашем организме. Если увеличивать их массу, уменьшая при этом количество жира на животике, мы значительно снижаем сахар крови. Быстрая прогулка, пробежка, скандинавская ходьба или другие кардио нагрузки также снизят глюкозу не хуже сильного лекарства (но не вместо!). Не верите? Померяйте сахар до и после быстрой прогулки не менее 45 минут. Не забываем про контроль пульса во время физических нагрузок, он будет индикатором того, на сколько они эффективны и безопасны. Не стоит забывать, что пульс во время нагрузок должен контролироваться с помощью пульсометра или фитнес браслета и находиться в пределах 60-85% от Вашего максимального пульса (последний высчитывается по формуле 220 минус возраст).



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Режим, количество и состав еды

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Важно есть продукты с низким гликемическим индексом. Оказывается, он зависит не только от самого продукта, но и того, кто и когда его ест. Наш организм будет по-разному реагировать на съеденную еду меньшим или большим повышением сахара крови. Что может уменьшить количество извлеченного сахара из съеденного продукта? Полноценный сон, полноценный отдых, отсутствие стресса, здоровая микрофлора кишечника, правильно выбранное время для этой конкретной еды. Специальные исследования показали, что одна и та же еда по-разному повышает сахар крови до или после физической нагрузки, в отпуске или в десятой по счету неделе без выходных, в стрессе или релаксе, спали ли Вы до полудня или легли вчера пораньше, здоров Ваш микробиом или не очень.

Как есть? Очень важно сколько мы едим и как часто мы принимаем пищу. Частые приемы пищи приводят к повышению уровня инсулина, нечувствительности к нему в будущем наших тканей, сахарному диабету, ожирению. Людям со склонностью к повышению сахара или тем, кто хочет похудеть, нужно питаться 2-3 раза в день средними порциями, а не часто и маленькими. Также очень важен тот момент, что нашему телу нужно достаточное количество времени без еды. Если давать организму не меньше 14 часов в сутки (в идеале 16, но не у всех получается) без еды, то он использует это время на очищение и профилактику. А именно на то, чтобы снизить сахар крови, сжечь лишний жир, избавиться от старых или поломанных клеток или их частиц. Наступает время, когда при отсутствии поступления углеводов, наше тело для поддержания жизни и получения энергии расщепляет жиры. Для этого они нам и нужны. А мы едим так часто, что это время не наступает и жиры только накапливаются, но не сжигаются. В этот период 14-16 часов падает уровень инсулина, зато повышается уровень гормона роста. Последний так называется потому, что у детей вызывает рост. А вот у взрослых он несет омолаживающий эффект, улучшает состояние кожи, стимулирует замену жировой ткани мышечной, повышает упругость мышц, сохраняет молодость тканей и умственных функций, даже отвечает за тонус мышц, поддерживающих грудь. Недостаток этого гормона приводит к дряблости кожи и мышц. Ну, что, все еще считаете нереальным обойтись 14-16 часов без еды? На основе таких положительных свойств непродолжительного голодания основан метод интервального голодания 16+8. При этом мы едим 8 часов, а 16 обходимся без пищи. Отличный способ снизить сахар и убрать лишний вес.



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Поддержание нормального индекса массы тела и окружности талии

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Особенно важен последний показатель. Ведь жир на наших животиках, вокруг талии – это не просто не очень красиво. Это гормонально активная ткань, работа которой приводит к повышению давления, холестерина и сахара. Только уменьшив талию на пару сантиметров, мы можем снизить сахар крови, давление и «плохой» холестерин. У женщин окружность талии должна быть ниже 85 см, мужчинам не стоит запускать ее более, чем на 102см. Но чем меньше, тем лучше.

Жирок на талии – это еще и основной механизм возникновения метаболического синдрома. Это сложное нарушение веществ в нашем организме, которое начинается с лишних килограммов на талии, а заканчивается диабетом, инфарктом, инсультом или даже онко заболеваниями.

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