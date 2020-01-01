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Гинеколог ответила на самые популярные вопросы о месячных

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Существует множество заблуждений о том, как месячные влияют на жизнь женщины.
Гинеколог ответила на самые популярные вопросы о месячных
Гинеколог ответила на самые популярные вопросы о месячных
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Существует много мифов о том, что можно и нельзя делать во время месячных, но далеко не все из них полностью правдивы.  Гинеколог Виктория Силади рассказала о самых популярных вопросах о месячных.

  • Во время месячных невозможно забеременеть

Правда.  Беременеют во время овуляции, но никто не отменял укорочение менструального цикла, со “сдвигом“ времени овуляции.  Сперматозоид живет 7 дней, если последний день кровотечения произошел незащищенный половой акт, вероятность, что он выживет в ней - есть.

Гинеколог ответила на самые популярные вопросы о месячных
Гинеколог ответила на самые популярные вопросы о месячных
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  • Месячные вызывают обострение “молочницы“

Правда. Бактериальный вагиноз может возникать спустя, как и кандидозный вагинит (из-за уменьшения количества лактобактерий и изменения Ph влагалища при кровотечении).

  • Менструальные чаши вызывают синдром токсического шока

Правда. К маю 2018 года  не было таких данных, но сегодня ясно - менструальные чаши тоже могут вызвать СТШ, и требуют частой замены .

  • Месячные  при приеме комбинированных оральных контрацептивах становятся регулярными

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Ложь. Это не месячные, а кровотечение отмены. Под действием гормонов в таблетках, эндометрий подвергается изменениям, но не таким, как от естественных гормонов яичников. Когда принимаются плацебо-таблетки (без гормона), измененный  эндометрий отслаивается и выделяется с кровью.

Гинеколог ответила на самые популярные вопросы о месячных
Гинеколог ответила на самые популярные вопросы о месячных
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  • Во время месячных нельзя заниматься сексом⠀

Ложь. Выбор каждого индивидуально, но факт, что риск передачи ИППП увеличивается.

  • Во время месячных лучше не тренироваться⠀

Ложь. Наоборот, физические упражнения могут уменьшить болевые ощущения, вздутие, слабость. Нет опасных упражнений, нужно только следить за техникой выполнения, безопасностью, комфортом.⠀

  • Болезненные месячные - проблема⠀

Ложь. Альгодисменорея - физиологическая особенность, которая корректируется НПВП. Но, если боль постепенно с возрастом растет, не поддается медикаментозной коррекций, может свидетельствовать о патологии.

Гинеколог ответила на самые популярные вопросы о месячных
Гинеколог ответила на самые популярные вопросы о месячных
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  • Менструацию можно отложить

Правда. Но это безопасно? Во-первых, прием гормональных контрацептивов  длительное время может откладывать кровотечение отмены, и эти вещи назначает врач. Во-вторых, самостоятельное употребление гормонов чтобы “добавить чистых дней“ , как минимум , может дать значительную кровотечение после отмены

  • Месячные бывают при беременности

Неправда. Любое кровотечение при беременности оценивается как кровотечение, с поиском причины, и прогнозированием последствий. Менструация - это кровотечение в результате циклических гормональных перемен, призванных создать условия для наступления беременности. Когда есть беременность - менструаций быть не может.

  • Месячные зависят от веса

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Правда. Резкие колебания веса, потеря жировой массы в организме может приводить к потере месячных, и подлежит лечению, к тому-же, довольно сложном.

Ранее мы писали, как правильно сдавать анализы на гормоны. 

 

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Теги: гинеколог, менструация, мифы, гинекология
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