Нарушение сна: симптомы и профилактика хронической бессонницы

Бессонница — является серьезным расстройством, ведущим к значительным проблемам со здоровьем и ухудшению качества жизни.

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После рабочих дедлайнов, праздников и каникул часто бывает трудно наладить полноценный сон. Если человек плохо спит, он становится раздражительной, невнимательным, ухудшается ее настроение и работоспособность. Расстройства сна угрожают не только физическим и эмоциональным истощением, но и могут привести к набору веса, развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии. В МОЗ рассказали, как наладить здоровый сон.

Сон - это базовая потребность каждого человека. Взрослые должны регулярно cпать минимум семь часов в сутки. Детям для полноценного отдыха требуется от 10 до 17 часов в зависимости от возраста. Часто для налаживания здорового сна нужно просто изменить режим и некоторые привычки.



Симптомы и профилактика хронической бессонницы depositphotos

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Существует много расстройств сна: повышенная сонливость, нарушение ритма сна и бодрствования, снохождения, ночные кошмары и тому подобное. Однако самым распространенным является бессонница. Почти каждый человек сталкивался с этой проблемой хотя бы раз в жизни. Однако, если вы страдаете от бессонницы, не стоит пренебрегать этой проблемой.

Симптомами хронической бессонницы, на которые стоит обратить внимание:

вы регулярно испытываете трудности с засыпанием;

просыпаетесь несколько раз за ночь;

ваш сон непродолжителен и тревожный;

вы не можете уснуть всю ночь;

чувствуете себя усталым даже после длительного сна и отдыха;

регулярные ночные кошмары;

чувствуете себя растерянным, вам трудно сконцентрироваться.



Причинами хронической бессонницы могут быть стресс, депрессия, некомфортные условия сна (шум, свет, температура в комнате, неудобная кровать), гормональные перестройки, употребление алкоголя и наркотиков, смена часовых поясов. Также бессонница может привести к некоторым заболеваниям или быть симптомом некоторых болезней. Например, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, психические расстройства.



Симптомы и профилактика хронической бессонницы Depositphotos.com

Несколько полезных привычек, которые помогут улучшить сон:

Соблюдайте режим сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Не стоит нарушать режим на выходных.

Ложитесь спать только если чувствуете себя усталым.

Час до сна посвятите отдыху: примите успокаивающую ванну, почитайте книгу.

Создайте удобное место для сна (следует обеспечить тишину и уменьшить освещение, используйте удобную кровать, подушку и постель).

Проветрите спальную комнату перед сном и установите комфортный для вас температурный режим.

Чего не стоит делать перед сном:

откажитесь от алкоголя и курения, особенно перед сном;

не употребляйте тяжелую, острую, сладкую пищу перед сном

регулярные физические упражнения в течение дня положительно повлияют на ваш сон, однако не стоит тренироваться непосредственно перед сном;

уберите электронные устройства, в частности, телевизоры, компьютеры, смартфоны из спальни, или выключайте их за 30 минут до сна.

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Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Стоит обратиться к врачу, если нарушения сна длится более одного месяца, а изменение режима не помогла улучшить сон. Не откладывайте визит к семейному врачу или терапевту.

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