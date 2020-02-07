Датские специалисты определили, какое время года можно считать для зачатия самым безопасным.

Несмотря на то, что современная медицина шагнула далеко вперед и многие операции, процедуры и диагностика, которые прежде казались нам чем-то фантастическим, сегодня становятся реальностью, ежедневно из-за осложнений во время родов, беременности или послеродовой реабилитации погибают женщины во всем мире. Датские ученые вывели закономерность, согласно которой смогли определить оптимальное время для зачатия, способное значительно снизить вероятность летального исхода у молодых мам и плода. Когда лучше всего зачинать ребенка, расскажет Ivona.

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По данным ВОЗ за 2019 год смертность среди молодых мам и беременных женщин по-прежнему критично высока: ежедневно из-за осложнений умирает около 830 человек. Главными причинами (которые составляют 75% всех случаев смертности) такой высокой цифры являются:

сильное послеродовое кровотечение

послеродовые инфекции

гипертензия (высокое кровяное давление), предэклампсия и эклампсия

небезопасные аборты

ВИЧ/ СПИД и связанные с ними осложнения.

Датские учение во главе с доктором Кристин Рор Томсен провели исследование, по результатам которого выяснили, что риск развития гипертензивных расстройств у будущих матерей (основной причиной, как правило, являются сезонные колебания в организме витамина D), можно снизить, регулируя время зачатия.

Ученые определили лучшее время для зачатия pinterest.com

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Повышенное артериальное давление у будущей матери иногда проявляется после двадцатой недели беременности - на средине положенного срока. Статистические данные показали: если зачатие происходит в зимний период, то основной срок беременности припадает на теплое время года, когда женщины в положении чаще и охотней бывают на свежем воздухе и не испытывают проблем с получением витамина D в естественных условиях. Доктор Томсен также отметила, что самую высокую вероятность развития гипертензии и эклампсии имеют те женщины, начало беременности которых приходится на весенне-летний период.

Таким образом, согласно исследованиям ученых из Дании, именно зимний период можно считать идеальным для зачатия.

Ученые определили лучшее время для зачатия pinterest.com

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