В МОЗ ответили на популярные вопросы.

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Появление и распространение Уханского вируса стало топ-темой последних недель. Информация постоянно обновляется в СМИ, мессенджерах и социальных сетях. Вместе с достоверными данными ходят множество слухов и фейков. В МОЗ собрали самые популярные вопросы о новом коронавирусе и подготовили ответы.

Безопасно получать посылки из Китая?

Да, вполне. Невозможно заразиться новым коронавируса через посылку. ВОЗ не рекомендует никаких ограничений по торговле и перемещении товаров из Китая. Доставка почтовых отправлений из Китая и в Китай осуществляется в штатном режиме.



Ответы на самые популярные вопросы о коронавирусе Pinterest.com

Передается вирус 2019-nCoV через фрукты?

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Уже несколько недель распространяется информация об опасности бананов. Но нет никаких данных, которые связывали бы новый коронавирус и фрукты. Фрукты - непригодная среда для длительного выживания вируса. Вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма более 2 суток, сводится почти к нулю. Напоминаем, что фрукты необходимо тщательно мыть. Поэтому заразиться через бананы невозможно.

Что такое новый коронавирус?

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.

Новый коронавирус - это прежде всего зоонозная инфекция. То есть она может передаваться от животного к человеку. Как правило, такие вирусы не представляют угрозы для людей. Однако коронавирусы могут быстро мутировать и становиться опасными. Так, например, вирус MERS-CoV в 2012 году вызывал ближневосточный респираторный синдром.

Вирус 2019-nCoV впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

Тогда большинство людей, пораженных новым вирусом были связаны с рынком в г. Ухань. На этом рынке продают продукты, животных и тому подобное. Однако на сегодня вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку.

Новый штамм коронавируса может вызвать тяжелую форму пневмонии. Течение болезни зависит от иммунитета человека. Большинство людей, умерших в результате заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем. Среди умерших много пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Основное беспокойство вызывает диапазон выраженности симптомов: некоторые люди имеют легкие симптомы, другие - тяжело болеют. Это затрудняет установление настоящей количества зараженных и скорости передачи вируса от человека к человеку.

Наиболее частым симптомом является головная боль, кашель, лихорадка и затруднение дыхания, в некоторых случаях - диарея или конъюнктивит. Инкубационный период длится от 2 дней до 2 недель.



Ответы на самые популярные вопросы о коронавирусе Depositphotos.com

Кто в зоне риска получения тяжелой формы заболевания?

Хотя вирус еще не до конца изучен, но сегодня известно, что пожилые люди с хроническими заболеваниями подвержены большему риску развития тяжелых заболеваний.

Как долго вирус живет на поверхностях?

По предварительной информации вирус может выживать на поверхностях лишь в течение нескольких часов. Простые дезинфицирующие средства могут убить вирус, исключая заражения людей.

Как защититься от нового коронавируса?

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Паника в медиа и социальных сетях создали почву для манипуляций и распространения фейков. Многие компании предлагают товары, медицинские препараты, БАДы или даже вакцины, имеющих вас защитить от нового вируса. Однако пока специального лечения и вакцины от Уханского коронавируса не существует.



Ответы на самые популярные вопросы о коронавирусе Depositphotos.com

Защитные маски . Маски стоит одевать людям, которые уже заболели, для снижения риска заражения других в закрытых помещениях. На улице маски неэффективны. Также маски надевают врачи во время операций.

. Маски стоит одевать людям, которые уже заболели, для снижения риска заражения других в закрытых помещениях. На улице маски неэффективны. Также маски надевают врачи во время операций. БАДы и гомеопатия. Эффективность этих препаратов не доказана, поэтому они не способны защитить от нового коронавируса.

Эффективность этих препаратов не доказана, поэтому они не способны защитить от нового коронавируса. Иммуномодуляторы . Такие лекарственные средства может назначить только врач.

. Такие лекарственные средства может назначить только врач. Лук, чеснок, алкоголь и другие средства “народной медицины“. Не имеет никакого научного обоснования эффективности этих средств. Алкоголь наоборот подавляет иммунную систему и ослабляет организм, затрудняя процесс борьбы с вирусом.

Не защищают от коронавируса 2019-nCoV:

Чтобы сделать себя менее уязвимым к вирусам всегда следуйте рекомендациям:

мойте руки;

избегайте близких контактов с больными;

сбалансировано питайтесь;

пейте достаточно жидкости;

проветривайте и увлажняйте помещения;

ведите здоровый образ жизни;

позаботьтесь о достаточном количестве сна;

не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения.

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