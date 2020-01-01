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Эндокринолог развеяла самый популярный миф о сахарном диабете

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Пора перестать верить в этот миф.
Эндокринолог развеяла самый популярный миф о сахарном диабете
Эндокринолог развеяла самый популярный миф о сахарном диабете
Depositphotos.com

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Бытует мнение, что главная причина развития диабета – это большое количество сахара в рационе. Эндокринолог Александра Малкина рассказала, что на самом деле провоцирует сахарный диабет.

Эндокринолог отметила, что чаще всего она слышит о том, что  сахарным диабетом болеют из-за переедания сладкого.

Помимо привычки наедаться сладостями, к сахарному диабету могут привести также:

  • наследственность;
  • заболевания вирусной и инфекционной природы;
  • константный (постоянный) стресс;
  • ожирение.

Эндокринолог обратила внимание на то, что в данном случае заслуживает последний пункт – ожирение. Как раз он и “виновен“ в популярности мифа о том, что от сладостей болеют диабетом.

Эндокринолог развеяла самый популярный миф о сахарном диабете
Эндокринолог развеяла самый популярный миф о сахарном диабете
Depositphotos.com

Люди с избыточным весом, в большинстве своем, ведут нежелательный образ жизни – исключают спорт, увлекаются высокоуглеводными продуктами. Результат – лишний вес, который становится фактором развития диабета 2-го типа.

Связь легко проследить: ешь конфетки, набираешь вес, болеешь. Если вести разговор о сахарном диабете 1-го типа, здесь сладкое и вовсе ни при чем

Также эндокринолог опровергла еще один миф, что сахарный диабет всегда приводит к осложнениям.

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Пугающее утверждение и к счастью миф! Осложнения – не обязательный исход заболевания. Все в руках пациента. И задача больного состоит в желании лечиться и не допустить прогрессирования болезни.

В числе профилактических мер осложненных состояний при диабете 1-го и 2-го типа:
регулярный контроль уровня сахара в крови;

  • соблюдение диеты и режима питания;
  • периодическое наблюдение у эндокринолога и терапевта (лабораторные анализы крови, мочи, измерение артериального давления);
  •  соблюдение врачебных рекомендаций по терапии (верно подобранная дозировка инсулина и прочих сахаропонижающих медикаментов);
  •  контроль за состоянием органов, которые страдают при сахарном диабете (ЭКГ, УЗИ сердца, доплер сосудов головы и шеи, нижних конечностей, УЗИ почек, осмотр глазного дна и др.);
  • профилактика болезней, способных стимулировать развитие диабета (желудочно-кишечного тракта, профилактика простудных заболеваний и пр.);
  •  соблюдение правил личной гигиены.

Ранее мы писали, почему возникает одышка. 

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Теги: эндокринолог, диабет
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