Чтобы сохранить фигуру, важно понимать, какие изменения происходят в нашем организме с возрастом.

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Многие из вас наверняка заметили, что вернуться в форму с возрастом становится все труднее. Иногда кажется, что лишний вес появляется ниоткуда. Но все гораздо проще, замедляется обмен веществ.

Метаболизм в 20

Обмен веществ в 20 лет происходит быстрее, чем когда-либо. Не стоит забывать, что это зависит от генетики и уровня физической активности. Отметим, что людям с большей мышечной массой требуется больше энергия.

Когда мы приближаемся к 30, метаболизм начинает замедляться настолько.

Хотя на данном этапе легко похудеть, лишь стоит исключить из рациона:

Фаст фуд

Алкогольные напитки

Газированную воду

Выпечку

Сладости

Если вы склонны набирать вес, выбирайте молочные продукты с низким содержанием жира и не забывайте, что лучше всего делать пять приемов пищи в день, а завтрак - это самая важная еда.



Как меняется метаболизм с возрастом Pinterest.com

Метаболизм в 30

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Начиная с 30 лет метаболизм замедляется. Тело перестало выделять гормон, ответственный за рост, и мышечная масса больше не является прежней.

В случае беременности, функционирование метаболизма также может полностью измениться, так или иначе.

Чтобы облегчить пищеварение, фрукты можно употреблять между приемами пищи: таким образом вы избежите отека кишечника.

Также важно есть достаточно белка. Желательно уменьшить потребление красного мяса и увеличить потребление рыбы. Таким образом, вы будете поддерживать хорошую мышечную массу.

Метаболизм в 40

В этом возрасте уровень эстрогена и прогестерона значительно снижается, что также приводит к замедлению метаболизма. Тело входит в состояние, называемое «саркопения», когда начинает происходит потеря мышечной массы.

На этом этапе важно тщательно следить за потреблением белка, чтобы не потерять так много мышечной массы.

Лучший способ не набрать вес - это делать небольшие приемы пищи, которые позволят вам не голодать и, конечно же, не забывать о тренировках.



Как меняется метаболизм с возрастом Pinterest.com

Метаболизм в 50

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После 50 обмен веществ происходит намного медленнее. Тело имеет тенденцию заменять потерянную мышечную массу жировыми отложениями. Это означает, что организму требуется меньше калорий, чем раньше.

В этом возрасте рекомендуется, чтобы соблюдение диеты контролировалось специалистом. Никто, как диетолог, не может подготовить для вас сбалансированный план, который, в свою очередь, содержит питательные вещества, в которых нуждается организм.

Также не стоит забывать уделять время физической нагрузке.

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