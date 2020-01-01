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Какие анализы нужно сдать при планировании беременности

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Гинеколог рассказала, какие анализы необходимо сдать.
Какие анализы нужно сдать при планировании беременности
Какие анализы нужно сдать при планировании беременности
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Планирование беременности - это не только построение радужных планов о будущих успехах ребенка. Это еще и тщательная подготовка на всех уровнях, включая физическое здоровье будущей матери. Чтобы подготовиться к беременности, рекомендуется сдать ряд анализов и проконсультироваться со специалистами нескольких направлений. Гинеколог Ольга Белоконь опубликовала список анализов, которые рекомендуется сдать. 

Какие анализы нужно сдать при планировании беременности: 

  • Анализ крови на ТТГ. Cдается в любой день менструального цикла - скрининг заболеваний щитовидной железы, ее «правильная работа» очень важна для нормального развития эмбриона/плода.
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  • Анализ крови на Ig G к кори и краснухе - при отрицательном результате - вакцинация, после нее надежная контрацепция 1 месяц
  • Анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты, мазок из влагалища на выявление хламидиоза, гонореи, трихомониаза и микоплазмы гениталиум, если вы никогда не делали эти обследования.
  • ПАП-тест методом жидкостной цитологии + можно анализ на ВПЧ (котестинг)- результат действителен минимум год, можно избежать сдачи ПАП-теста во время беременности.
  • Можно сдать общий анализ крови, если последний раз вы его сдавали очень давно
  • Можно исследовать уровень ферритина, если вы из группы риска по железодефициту
  • Лечение и консультации у смежных специалистов, если у вас есть хронические 

Для успешного зачатия нужно иметь регулярные половые контакты каждые 2-3 дня.

Ранее мы писали, зачем организму клетчатка. 

 

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Теги: гинеколог, беременность, планирование беременности
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