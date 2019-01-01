Узнайте, сколько подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Читай также: Эндокринолог развеяла популярные мифы о биопсии

По состоянию на 5 февраля 2020 в мире зарегистрировано 24 505 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 493 летальных.

Кроме Китая случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

По оценкам ВОЗ и ECDC риски распространения 2019-nCoV остаются очень высокими в Китае, высокими на региональном и глобальном уровнях.

ВОЗ опубликовала ответы на самые распространенные вопросы по 2019-nCoV, в частности:

Кто может заразиться этим вирусом?

Люди, которые живут или путешествуют в районы, где циркулирует вирус 2019-nCoV, могут подвергаться риску заражения. В настоящее время 2019-nCoV циркулирует в Китае, где находится подавляющее большинство инфицированных людей. Заболевшие из других стран находились среди людей, которые недавно приехали из Китая или жили или работали в тесном контакте с этими путешественниками. Медицинские работники, ухаживающие за больными 2019-nCoV, подвергаются более высокому риску и должны защищаться с помощью соответствующих мер профилактики.



Оперативная информация о распространении коронавирусной инфекции 2019-nCoV Pinterest.com

Кто имеет высокий риск получения тяжелой формы заболевания?

Читай также: Коронавирус 2019-nCoV: Мнение доктора Комаровского

Хотя вирус еще не до конца изучен, но сегодня известно, что пожилые люди, а также с хроническими заболеваниями подвержены большему риску развития тяжелых заболеваний.

Как долго вирус живет на поверхностях?

По предварительной информации, вирус может выживать на поверхностях лишь в течение нескольких часов. Простые дезинфицирующие средства могут убить вирус, исключая заражения людей.

Можно ли заразиться вирусом 2019-nCoV от человека, у которого нет симптомов?

Люди, инфицированные 2019-nCoV, могут быть заразными до того, как проявятся симптомы. Однако, основываясь на имеющихся в настоящее время данных, именно люди, у которых уже есть симптомы заболевания, является предпочтительным источником распространения вируса.

Существуют ли сегодня специфические методы лечения?

На сегодняшний день нет лекарств, рекомендованных для профилактики или лечения нового коронавируса.

Читай также: Какие обследования необходимо пройти после 50

Если вы хотите защитить себя от заражения новым коронавируса, вам следует соблюдать основные правила гигиены, а также избегать по возможности тесного контакта со всеми, у кого проявляются симптомы респираторного заболевания, в частности, кашель и чихание.

Ранее мы писали, почему возникает одышка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.