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Оперативная информация о распространении коронавирусной инфекции 2019-nCoV

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Узнайте, сколько подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Оперативная информация о распространении коронавирусной инфекции 2019-nCoV
Оперативная информация о распространении коронавирусной инфекции 2019-nCoV
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По состоянию на 5 февраля 2020 в мире зарегистрировано 24 505 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 493 летальных.

Кроме Китая случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного  случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

По оценкам ВОЗ и ECDC риски распространения 2019-nCoV остаются очень высокими в Китае, высокими на региональном и глобальном уровнях.

ВОЗ опубликовала ответы на самые распространенные вопросы по 2019-nCoV, в частности:

  •  Кто может заразиться этим вирусом?

Люди, которые живут или путешествуют в районы, где циркулирует вирус 2019-nCoV, могут подвергаться риску заражения. В настоящее время 2019-nCoV циркулирует в Китае, где находится подавляющее большинство инфицированных людей. Заболевшие из других стран находились среди людей, которые недавно приехали из Китая или жили или работали в тесном контакте с этими путешественниками. Медицинские работники, ухаживающие за больными 2019-nCoV, подвергаются более высокому риску и должны защищаться с помощью соответствующих мер профилактики.

Оперативная информация о распространении коронавирусной инфекции 2019-nCoV
Оперативная информация о распространении коронавирусной инфекции 2019-nCoV
Pinterest.com

  • Кто имеет высокий риск получения тяжелой формы заболевания?

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Хотя вирус еще не до конца изучен, но сегодня известно, что пожилые люди, а также с хроническими заболеваниями подвержены большему риску развития тяжелых заболеваний.

  •  Как долго вирус живет на поверхностях?

По предварительной информации, вирус может выживать на поверхностях лишь в течение нескольких часов. Простые дезинфицирующие средства могут убить вирус, исключая заражения людей.

  • Можно ли заразиться вирусом 2019-nCoV от человека, у которого нет симптомов?

Люди, инфицированные 2019-nCoV, могут быть заразными до того, как проявятся симптомы. Однако, основываясь на имеющихся в настоящее время данных, именно люди, у которых уже есть симптомы заболевания, является предпочтительным источником распространения вируса.

  • Существуют ли сегодня специфические методы лечения?

На сегодняшний день нет лекарств, рекомендованных для профилактики или лечения нового коронавируса.

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Если вы хотите защитить себя от заражения новым коронавируса, вам следует соблюдать основные правила гигиены, а также избегать по возможности тесного контакта со всеми, у кого проявляются симптомы респираторного заболевания, в частности, кашель и чихание.

Ранее мы писали, почему возникает одышка. 

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Теги: МОЗ, ВОЗ, короновирус
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Источник: moz.gov.ua

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