Потеря сознания: как найти причину и к какому специалисту обращаться

Кардиолог дала несколько рекомендаций.

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Потеря сознания может возникать как симптом разнообразных заболеваний. Кардиолог Анна Солощенко рассказала, какие существуют причины потери сознания и когда необходимо обращаться к врачу.

Кардиолог объяснила, что синокопальное состояние (синкопе, обморок, потеря сознания) – это симптом, проявляющийся внезапной, кратковременной потерей сознания и сопровождающийся падением тонуса наших мышц. Возникает в результате временного ухудшения кровоснабжения головного мозга. Такой симптом имеет защитный характер, ведь схема работает так. Какая-то причина вызывает ухудшение кровоснабжения мозга, организм спасает свой самый важный и главный орган – мозг. Мозг дает команду мышцам убрать свой тонус, человек падает, занимая горизонтальное положение, тем самым улучшая приток крови к голове. В большинстве случаев это ухищрение помогает головному мозгу получить столько крови, сколько нужно – и человек приходит в себя без посторонней помощи. Именно в зависимости от той причины, какая вызвала временное ухудшение кровоснабжения нашего мозга и отличаются все обмороки, в зависимости от этого они и лечатся и выбирается врач для лечения и наблюдения. А причин может быть много.



Потери сознания: как найти причину и к какому специалисту обращаться pinterest.com

Кардиологические причины

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Различные нарушения ритма и проводимости, ишемия, пороки сердца, утолщение стенок сердца и т.д. Разобраться поможет, конечно же, кардиолог. Это первый врач, к которому стоит пойти при возникновении подобных симптомов.

Неврологические

Инсульт, эпилепсия, сужение сосудов шеи или головы, объемные образования или ишемия головного мозга, в более простых случаях – просто нарушения регуляции давления и пульса со стороны нервной системы. Поэтому без невролога в постановке диагноза нам не обойтись, это второй врач, к которому нужно поспешить на консультацию.

Другие причины, не связанные с проблемами с сердцем или неврологией

Встречаются довольно редко, так как чаще всего ответ на вопросы нам даст или кардиолог, или невролог. К таким редким причинам могут приводить анемия, кровотечения, патология щитовидной железы, ЛОР органов. Хотя бы направление для поиска может дать семейный врач, но только после консультаций невролога и кардиолога.



Потери сознания: как найти причину и к какому специалисту обращаться Pinterest.com

Полный список обследований, которые должен пройти пациент с жалобами на потери сознания:

Холтер ЭКГ (суточное мониторирование ЭКГ)

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Он поможет исключить опасные аритмии, которые приводят к недостатку кровоснабжения головного мозга. Ставить лучше на 48 часов. Если потери сознания возникают редко и за 2ое суток их «поймать» не удалось, то Вам поможет разновидность холтера – мониторинг событий ЭКГ, ставиться на 2 недели, нужно нажать кнопочку при первых симптомах.

Эхокардиография, т.е. УЗИ сердца

Поможет исключить изменения в стурктуре сердца, которые могут приводить к снижению выброса крови сердцем, а, соответсвенно, и ухудшению кровоснабжения сердца. Наиболеечастых находки у пациентов с потерями сознания на эхо – аортальный стеноз и гипертрофическая кардиомоипатия (значительное утолщения стенок серда у негипертоников).

УЗД сосудов головы и шеи

Поможет исключить сужения приносящих кровь сосудов к головному мозку. Это могут быть и атеросклеротические бляшки, и врожденные пороки развития и сдавления извне.

МРТ головного мозга

Поможет исключить какой то патологический процес в самом мозге, который приводит к потере сознания. Опухоль, инсульт, очаг склероза или ишемии.

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Электроэнцефалография – исключить патологическую электрическую активность мозга, которая “выключает“ наше сознание.



Потери сознания: как найти причину и к какому специалисту обращаться Depositphotos.com

Tilt тест

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Спокойно выдохнув, пройдя выше перечисленные обследования, ведь они помогут исключить самые опасные нарушения в нашем организме, не забудьте пройти этот тест. Ведь самые частые причины синкопе таятся именно в нервной регуляции. При здоровых сердце, сосудах и головном мозге, наша нервная система может просто давать неправильные им команды, тем самым приводя к такому грозному симптому. Такие обмороки называют вазовагальными, нейрогенными, и они довольно безопасны. Сам тест очень прост – вы лежите на специальном столе сначала горизонтально, потом Вас быстро приводят в вертикальное положение. К сожалению, немногие клиники обладают правильным оборудованием для этого теста, но такие уже есть. Так что рекомендую.

Также не стоит забывать про анализы – они могут способствовать правильной постановке диагноза. Конечно, список анализов в каждом конкретном случае врач определит в зависимости от особенностей пациента. Но чаще всего это анализ крови на липидограму, глюкозу, ТТГ, ОАК, насыщение трансферина железом, калий, магний, креатинин, гликозилированный гемоглобин.

Что делать, если в вашем присутствии кто то потерял сознание

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В первую очередь нужно уложить человека так, чтобы он лежал головой на полу, полностью горизонтальное положение. Обеспечить доступ свежего возраста, засечь время, когда человек потерял сознание и вызвать скорую помощь. Ведь мы знаем, что синкопе – это кратковременная потеря сознания, и человек должен прийти в себя достаточно быстро. Если же этого не произошло, то речь идет не об обмороке, а о более серьезной проблеме, поэтому нужна скорая помощь.

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