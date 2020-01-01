Повышенный уровень тестостерона у женщин: что следует знать
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Хотя тестостерон - это прежде всего гормон, связанный с мужским здоровьем, в небольших количествах он является важным гормоном и для женщин. Тестостерон оказывает большое влияние на весь организм, в том числе на плотность костей, мышечную массу, либидо, распределение жира, здоровье сердца и выработку клеток крови. Таким образом, женщине необходимо не меньше заботиться об уровне тестостерона в организме.
Как узнать свой уровень тестостерона?
Сейчас практически в каждой лаборатории есть возможность сдать анализ крови как на «женские» гормоны – эстроген и прогестерон, так и на тестостерон.
Что приводит к снижению уровня тестостерона?
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Как эстроген и прогестерон, тестостерон обычно снижается с возрастом. Однако, поскольку женщины вырабатывают тестостерон в яичниках и надпочечниках, низкий уровень тестостерона может указывать на проблемы с функцией любого из этих органов. Заместительная терапия эстрогенами также может снизить уровень тестостерона.
Если по анализам у вас диагностирован низкий уровень тестостерона для вашего возраста и менструального статуса, вы можете заметить следующие симптомы:
- Снижение либидо
- Мышечная слабость
- Усталость
- Депрессию
- Увеличение веса
Тестостерон также играет некоторые защитные функции после менопаузы, и его низкий уровень может увеличить некоторые риски для здоровья, включая:
- Потерю костной ткани / остеопороз
- Истощение мышц / саркопения
- Полнота
- Депрессия
- Болезни сердца
Что делать, если уровень тестостерона низкий?
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Некоторые продукты могут повышать уровень тестостерона, так как в них много определенных витаминов или минералов, таких как витамин D или цинк, которые связаны с повышением уровня тестостерона. Добавьте в свою продуктовую корзину эти продукты, и они помогут нормализировать тестостерон:
- Лосось
- Оливковое масло
- Устрицы
- Яичные желтки
- Печень
- Спаржа
- Фасоль (белая / почечная / черная)
- Гранатовый сок
Может ли уровень тестостерона быть завышен у женщин?
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Хотя низкий уровень тестостерона может вызывать проблемы со здоровьем, исключительно высокий уровень тестостерона чаще вызывает проблемы со здоровьем у женщин, особенно в репродуктивном возрасте. Высокий уровень тестостерона может возникнуть по нескольким причинам, наиболее распространенным из которых является синдром поликистозных яичников (СПКЯ).
СПКЯ, вероятно, является наиболее распространенной причиной бесплодия у женщин, затрагивая около 27 процентов женщин детородного возраста. Синдром поликистозных яичников тесно связан с инсулинорезистентностью и метаболическим синдромом.
Другая причина, по которой уровень тестостерона может быть повышен после менопаузы, заключается в том, что женщина принимает тестостерон в рамках заместительной гормональной терапии.
Симптомы высокого уровня тестостерона:
- Рост волос на лице
- Выпадение волос по мужскому типу
- Угревая сыпь
- Увеличение веса
- Высокий уровень холестерина
- Метаболический синдром / диабет
- Диагностика СПКЯ
Продукты для снижения уровня тестостерона
Следующие продукты помогут снизить повышенный уровень тестостерона:
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Рыбий жир или жирные кислоты омега-3 привели к значительному снижению уровня тестостерона у женщин. Вполне вероятно, что потребление рыбы с высоким содержанием омега-3 жирных кислот будет иметь тот же эффект. Из рыбы с высоким содержанием омега-3 отдайте предпочтение лососю, скумбрии, сельди, сардинам, анчоусам, озерной форели и тунцу.
Известно, что льняное семя снижает повышенный уровень тестостерона, связывая его и выводя из организма. В тематическом исследовании женщины с высоким тестостероном, потребляя 30 граммов льняных семян ежедневно в течение четырех месяцев, значительно снизили общий и свободный уровень тестостерона.
Тестостерон и витамин D
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Интересно, что как низкий, так и высокий уровень тестостерона были связаны с низким содержанием витамина D у женщин. Таким образом, наличие достаточного количества витамина D важно при обоих случаях. Добавьте в свой рацион жирную рыбу и яичные желтки, чтобы получать достаточное количество этого витамина.
Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина
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