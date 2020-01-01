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Повышенный уровень тестостерона у женщин: что следует знать

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Несмотря на то, что тестостерон является мужским гормоном, он играет важную роль в женском организме .
Повышенный уровень тестостерона у женщин: что следует знать
Повышенный уровень тестостерона у женщин: что следует знать
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Хотя тестостерон - это прежде всего гормон, связанный с мужским здоровьем, в небольших количествах он является важным гормоном и для женщин. Тестостерон оказывает большое влияние на весь организм, в том числе на плотность костей, мышечную массу, либидо, распределение жира, здоровье сердца и выработку клеток крови. Таким образом, женщине необходимо не меньше заботиться об уровне тестостерона в организме.

Как узнать свой уровень тестостерона?

Сейчас практически в каждой лаборатории есть возможность сдать анализ крови как на «женские» гормоны – эстроген и прогестерон, так и на тестостерон.

Повышенный уровень тестостерона у женщин: что следует знать
Повышенный уровень тестостерона у женщин: что следует знать
pinterest.com

Что приводит к снижению уровня тестостерона?

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Как эстроген и прогестерон, тестостерон обычно снижается с возрастом. Однако, поскольку женщины вырабатывают тестостерон в яичниках и надпочечниках, низкий уровень тестостерона может указывать на проблемы с функцией любого из этих органов. Заместительная терапия эстрогенами также может снизить уровень тестостерона.

Если по анализам у вас диагностирован низкий уровень тестостерона для вашего возраста и менструального статуса, вы можете заметить следующие симптомы:

  • Снижение либидо
  • Мышечная слабость
  • Усталость
  • Депрессию
  • Увеличение веса

Тестостерон также играет некоторые защитные функции после менопаузы, и его низкий уровень может увеличить некоторые риски для здоровья, включая:

  • Потерю костной ткани / остеопороз
  • Истощение мышц / саркопения
  • Полнота
  • Депрессия
  • Болезни сердца

Повышенный уровень тестостерона у женщин: что следует знать
Повышенный уровень тестостерона у женщин: что следует знать
pinterest.com

Что делать, если уровень тестостерона низкий?

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Некоторые продукты могут повышать уровень тестостерона, так как в них много определенных витаминов или минералов, таких как витамин D или цинк, которые связаны с повышением уровня тестостерона. Добавьте в свою продуктовую корзину эти продукты, и они помогут нормализировать тестостерон:

  • Лосось
  • Оливковое масло
  • Устрицы
  • Яичные желтки
  • Печень
  • Спаржа
  • Фасоль (белая / почечная / черная)
  • Гранатовый сок

Может ли уровень тестостерона быть завышен у женщин?

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Хотя низкий уровень тестостерона может вызывать проблемы со здоровьем, исключительно высокий уровень тестостерона чаще вызывает проблемы со здоровьем у женщин, особенно в репродуктивном возрасте. Высокий уровень тестостерона может возникнуть по нескольким причинам, наиболее распространенным из которых является синдром поликистозных яичников (СПКЯ).

СПКЯ, вероятно, является наиболее распространенной причиной бесплодия у женщин, затрагивая около 27 процентов женщин детородного возраста. Синдром поликистозных яичников тесно связан с инсулинорезистентностью и метаболическим синдромом.

Другая причина, по которой уровень тестостерона может быть повышен после менопаузы, заключается в том, что женщина принимает тестостерон в рамках заместительной гормональной терапии.

Повышенный уровень тестостерона у женщин: что следует знать
Повышенный уровень тестостерона у женщин: что следует знать
pinterest.com

Симптомы высокого уровня тестостерона:

  • Рост волос на лице
  • Выпадение волос по мужскому типу
  • Угревая сыпь
  • Увеличение веса
  • Высокий уровень холестерина
  • Метаболический синдром / диабет
  • Диагностика СПКЯ

Продукты для снижения уровня тестостерона

Следующие продукты помогут снизить повышенный уровень тестостерона:

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Рыбий жир или жирные кислоты омега-3 привели к значительному снижению уровня тестостерона у женщин. Вполне вероятно, что потребление рыбы с высоким содержанием омега-3 жирных кислот будет иметь тот же эффект. Из рыбы с высоким содержанием омега-3 отдайте предпочтение лососю, скумбрии, сельди, сардинам, анчоусам, озерной форели и тунцу.

Известно, что льняное семя снижает повышенный уровень тестостерона, связывая его и выводя из организма.  В тематическом исследовании женщины с высоким тестостероном, потребляя 30 граммов льняных семян ежедневно в течение четырех месяцев, значительно снизили общий и свободный уровень тестостерона.

Тестостерон и витамин D

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Интересно, что как низкий, так и высокий уровень тестостерона были связаны с низким содержанием витамина D у женщин. Таким образом, наличие достаточного количества витамина D важно при обоих случаях. Добавьте в свой рацион жирную рыбу и яичные желтки, чтобы получать достаточное количество этого витамина.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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Теги: тестостерон, тестостерон у женщин, гормоны, здоровье, женское здоровье
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