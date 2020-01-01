В МОЗ рассказали о коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

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По состоянию на 31 января 2020 в мире зарегистрировано 9776 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, из них 213 - смертельные. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

30 января Генеральный директор ВОЗ созвал Комитет по чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здоровья для пересмотра оценки риска распространения новой коронавирусной инфекции.

По результатам заседания Комитета, пользуясь правом, предоставленным ему статьей 12 Международных медико-санитарных правил, Генеральный директор ВОЗ принял решение о признании ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции чрезвычайным событием в сфере общественного здоровья, имеет международное значение.

“ВОЗ призывает усилить координацию усилий и готовность стран для недопущения распространения нового коронавируса в мире. Украина постоянно поддерживает диалог с международным сообществом и оперативно реагирует на все рекомендации организации “, - отметил Глава Представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Украина принимает комплексные меры по сдерживанию новой коронавирусной инфекции depositphotos.com

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Всем странам рекомендовано пересмотреть, усовершенствовать и протестировать свои планы готовности, проверить имеющиеся запасы, ресурсы и оценить их. Для стран, в которых не зафиксировано случаев новой короновирусные инфекции, Комитет ВОЗ не рекомендовал вводить никаких ограничений на поездки или торговлю с Китаем и другими странами, в которых зафиксированы случаи новой короновирусной инфекции. В то же время, Комитет отметил, что все страны должны быть готовы к отслеживанию и предотвращению дальнейшего распространения 2019-nCoV и обмениваться соответствующей информацией с ВОЗ.

Украина принимает комплексные меры по сдерживанию вируса 2019-nCoV. На сегодня уже разработаны маршруты пациентов для каждой области при подозрении случае нового коронавируса, проверено наличие всех медицинских средств для лечения и отлаженная система эпидемических оповещений , - сообщил заместитель министра Дмитрий Коваль.

Для профилактики новой коронавирусной инфекции следует придерживаться стандартных рекомендаций:

часто мойте руки или обрабатывайте их дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

если есть повышенная температуру тела, кашель или затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему

не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т.п. следует вести себя осторожно.

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