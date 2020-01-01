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Анита Луценко развеяла заблуждение большинства худеющих

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Узнайте, почему нельзя похудеть просто увеличивая нагрузку на тренировке.
Анита Луценко развеяла заблуждение большинства худеющих
Анита Луценко развеяла заблуждение большинства худеющих
facebook.com/anitasporty

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Фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram рассказала, почему увеличение нагрузки не поможет быстро похудеть.

Почему нельзя похудеть просто увеличивая нагрузку на тренировке ?

  • Чем сложнее тренировка, тем больше мы после неё отдыхаем, спим, меньше двигаемся и по итогу всё примерно равно обычному занятию расход ккал в день, а может и меньше.
  •  Исследования показывают, что человек, что готовится к тренировке сегодня - съест до неё и после неё больше Еды. Больше потратил ккал- но и больше съел.
  • Организм адаптируется и при перегрузах находит в себе силы на перемены в работе и начинает экономить расход жира и тд.

Поэтому тренировать необходимо регулярно и по-умному и не надеется похудеть только за счёт тренировок. Именно еда является причиной похудения, а вот тренировки причина - красивого, функционального, гибкого тела с красивой осанкой и тонусом.

Ранее мы писали, сколько овощей и фруктов необходимо есть каждый день. 

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Теги: Анита Луценко, похудение
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