Анита Луценко развеяла заблуждение большинства худеющих

Узнайте, почему нельзя похудеть просто увеличивая нагрузку на тренировке.

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Фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram рассказала, почему увеличение нагрузки не поможет быстро похудеть.



Почему нельзя похудеть просто увеличивая нагрузку на тренировке ?

Чем сложнее тренировка, тем больше мы после неё отдыхаем, спим, меньше двигаемся и по итогу всё примерно равно обычному занятию расход ккал в день, а может и меньше.

Исследования показывают, что человек, что готовится к тренировке сегодня - съест до неё и после неё больше Еды. Больше потратил ккал- но и больше съел.

Организм адаптируется и при перегрузах находит в себе силы на перемены в работе и начинает экономить расход жира и тд.

Поэтому тренировать необходимо регулярно и по-умному и не надеется похудеть только за счёт тренировок. Именно еда является причиной похудения, а вот тренировки причина - красивого, функционального, гибкого тела с красивой осанкой и тонусом.

Ранее мы писали, сколько овощей и фруктов необходимо есть каждый день.

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