Онкологические заболевания пугают каждого человека, поэтому вокруг них существует много мифов.

Всемирный день борьбы против рака: 6 мифов о раке, в которые не стоит верить freepik.com

Распространенные мифы часто мешают ранней диагностике рака. Ivona собрала популярные мифы о раке, чтобы предотвратить дезинформацию и повысить осведомленность об онкологических заболеваниях во Всемирный день борьбы против рака.

Рак является наследственным

Только в 5-10% случаев, когда наследственные гены предрасполагают к развитию определенного типа рака. Эта предрасположенность, однако, не подразумевает гарантии болезни.



Всемирный день борьбы против рака: 6 мифов о раке, в которые не стоит верить pinterest.com

Кофе провоцирует возникновение рака

Читай также: Продукты, способствующие долголетию и самоочищению организма

Это утверждение является ложным, так как много лет назад научное исследование связывало потребление кофе с повышенным риском рака поджелудочной железы. Тем не менее, многочисленные исследования в последние годы не обнаружили никакой связи с кофе и повышенным риском страдать от этого типа рака.

Рак заразен

Рак не является инфекционным заболеванием, поэтому он не может передаваться от одного человека к другому. Однако, когда вы страдаете от некоторых инфекционных заболеваний, таких как вирус папилломы человека (ВПЧ) или гепатит (вызванный вирусом), повышается риск возникновения некоторых видов рака.



Всемирный день борьбы против рака: 6 мифов о раке, в которые не стоит верить Depositphotos.com

Раком груди болеют только женщины

Заболеть раком груди и умереть от него могут и мужчины. Просто у них это заболевание случается гораздо реже, чем у женщин. Симптомы рака груди у мужчин таковы же, как и у женщин: уплотнения и опухоли в окружающем соски районе. Но если женщины часто воспринимают их появление как тревожный сигнал и бегом бегут проверяться, мужчины обычно не соотносят такие симптомы с онкозаболеванием.

Телефоны вызывают рак

Читай также: Названы опасные способы борьбы с бессонницей

Нет, различные исследования этого не подтвердили. Рак вызван генетическими мутациями, а сотовые телефоны излучают низкочастотную энергию, которая не вредит генам.

Всемирный день борьбы против рака: 6 мифов о раке, в которые не стоит верить freepik.com

Дезодоранты могут вызывать рак молочной железы

В настоящее время исследуется, может ли алюминий, содержащийся в любом из этих продуктов, вызвать его, но на данный момент причинно-следственная связь не была продемонстрирована.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.