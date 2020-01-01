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Мифы о раке, в которые не стоит верить

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Онкологические заболевания пугают каждого человека, поэтому вокруг них существует много мифов.
Популярные мифы о раке
Популярные мифы о раке
Depositphotos.com

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 Распространенные мифы часто мешают ранней диагностике рака. Ivona собрала популярные мифы о раке.

  • Рак является наследственным

Только в 5-10% случаев, когда наследственные гены предрасполагают к развитию определенного типа рака. Эта предрасположенность, однако, не подразумевает гарантии болезни.

Популярные мифы о раке
Популярные мифы о раке
pinterest.com

  • Кофе провоцирует возникновение рака

Это утверждение является ложным, так как много лет назад научное исследование связывало потребление кофе с повышенным риском рака поджелудочной железы. Тем не менее, многочисленные исследования в последние годы не обнаружили никакой связи с кофе и повышенным риском  страдать от этого типа рака.

  • Рак заразен

Рак не является инфекционным заболеванием, поэтому он не может передаваться от одного человека к другому. Однако, когда вы страдаете от некоторых инфекционных заболеваний, таких как вирус папилломы человека (ВПЧ) или гепатит (вызванный вирусом), повышается риск возникновения некоторых видов рака.

Популярные мифы о раке
Популярные мифы о раке
Depositphotos.com

  • Раком груди болеют только женщины

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Заболеть раком груди и умереть от него могут и мужчины. Просто у них это заболевание случается гораздо реже, чем у женщин. Симптомы рака груди у мужчин таковы же, как и у женщин: уплотнения и опухоли в окружающем соски районе. Но если женщины часто воспринимают их появление как тревожный сигнал и бегом бегут проверяться, мужчины обычно не соотносят такие симптомы с онкозаболеванием.

  • Телефоны вызывают  рак

Нет, различные  исследования этого не подтвердили.  Рак вызван генетическими мутациями,  а сотовые телефоны излучают низкочастотную энергию, которая не вредит генам.

Дезодоранты могут вызывать рак молочной железы
В настоящее время исследуется, может ли алюминий, содержащийся в любом из этих продуктов, вызвать его, но на данный момент причинно-следственная связь не была продемонстрирована.

Ранее мы писали, что Уляна Супрун развеяла мифы о коронавирусе. 

 

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Теги: рак, мифы, Всемирный день борьбы против рака
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