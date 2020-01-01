Мифы о раке, в которые не стоит верить
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Распространенные мифы часто мешают ранней диагностике рака. Ivona собрала популярные мифы о раке.
- Рак является наследственным
Только в 5-10% случаев, когда наследственные гены предрасполагают к развитию определенного типа рака. Эта предрасположенность, однако, не подразумевает гарантии болезни.
- Кофе провоцирует возникновение рака
Это утверждение является ложным, так как много лет назад научное исследование связывало потребление кофе с повышенным риском рака поджелудочной железы. Тем не менее, многочисленные исследования в последние годы не обнаружили никакой связи с кофе и повышенным риском страдать от этого типа рака.
- Рак заразен
Рак не является инфекционным заболеванием, поэтому он не может передаваться от одного человека к другому. Однако, когда вы страдаете от некоторых инфекционных заболеваний, таких как вирус папилломы человека (ВПЧ) или гепатит (вызванный вирусом), повышается риск возникновения некоторых видов рака.
- Раком груди болеют только женщины
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Заболеть раком груди и умереть от него могут и мужчины. Просто у них это заболевание случается гораздо реже, чем у женщин. Симптомы рака груди у мужчин таковы же, как и у женщин: уплотнения и опухоли в окружающем соски районе. Но если женщины часто воспринимают их появление как тревожный сигнал и бегом бегут проверяться, мужчины обычно не соотносят такие симптомы с онкозаболеванием.
- Телефоны вызывают рак
Нет, различные исследования этого не подтвердили. Рак вызван генетическими мутациями, а сотовые телефоны излучают низкочастотную энергию, которая не вредит генам.
Дезодоранты могут вызывать рак молочной железы
В настоящее время исследуется, может ли алюминий, содержащийся в любом из этих продуктов, вызвать его, но на данный момент причинно-следственная связь не была продемонстрирована.
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