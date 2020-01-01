Сердце нужно поддерживать в хорошем состоянии, ведь от его здоровья зависит функционирование всех остальных органов.

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Нарушение сердечной деятельности ведет к критическому состоянию наш организм, вызывая тяжелые последствия. Чтобы избежать проблем с сердцем рекомендуется добавить в рацион некоторые напитки.

Томатный сок

Из-за высокого содержания в них ликопина и антиоксидантных витаминов (С, Е и К) помидоры снижают уровень вредного холестерина и помогают снизить артериальное давление - два фактора, которые имеют решающее значение для улучшения здоровья сердца.

Кофе

Регулярное употребление чашки кофе снижает риск накопления кальция в коронарных артериях, признак уплотнения и сужения кровеносных сосудов, которые могут вызвать сердечные приступы. Кофейные антиоксиданты и их способность улучшать чувствительность к инсулину, являются другими большими преимуществами этого напитка. Но не стоит забывать про меру.



Напитки для здорового серца pinterest

Матча

Извлеченный из листьев, этот порошок зеленого чая - превосходный напиток. В нем более чем вдвое больше катехинов (которые являются мощными антиоксидантами), содержащихся в стандартном зеленом чае. Несколько исследований показали, что эти катехины снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Гранатовый сок

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Исследования показали, что употребление этого напитка помогает контролировать артериальную гипертензию. Он также борется с вредным воздействием свободных радикалов и снижает уровень вредного холестерина.



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