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Напитки для здорового серца

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Сердце нужно поддерживать в хорошем состоянии, ведь от его здоровья зависит функционирование всех остальных органов.
Напитки для здорового серца
Напитки для здорового серца
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Нарушение сердечной деятельности ведет к критическому состоянию наш организм, вызывая тяжелые последствия. Чтобы избежать проблем с сердцем рекомендуется добавить в рацион некоторые напитки. 

  • Томатный сок

Из-за высокого содержания в них ликопина и антиоксидантных витаминов (С, Е и К) помидоры снижают уровень вредного холестерина и помогают снизить артериальное давление - два фактора, которые имеют решающее значение для улучшения здоровья сердца. 

  • Кофе

Регулярное употребление чашки кофе снижает риск накопления кальция в коронарных артериях, признак уплотнения и сужения кровеносных сосудов, которые могут вызвать сердечные приступы. Кофейные антиоксиданты и их способность улучшать чувствительность к инсулину, являются другими большими преимуществами этого напитка. Но не стоит забывать про меру. 

Напитки для здорового серца
Напитки для здорового серца
pinterest

  • Матча 

Извлеченный из листьев, этот порошок зеленого чая - превосходный напиток. В нем более чем вдвое больше катехинов (которые являются мощными антиоксидантами), содержащихся в стандартном зеленом чае. Несколько исследований показали, что эти катехины снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

  • Гранатовый сок

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Исследования показали, что употребление этого напитка помогает контролировать артериальную гипертензию. Он также борется с вредным воздействием свободных радикалов и снижает уровень вредного холестерина. 

Ранее мы писали о кофе без кофеина. 

 

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Теги: напитки, сердце, правильное питание, здоровье
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