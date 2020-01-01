Мануальный терапевт ответил на популярный вопрос.

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Кто не слышал о том, что в день рекомендуется проходить 10 000 шагов? Но вот кто-то задумывался о том откуда взялась это цифра? Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал, что следует знать о пеших прогулках и нужно ли каждый день проходить 10 000 шагов.

Мануальный терапевт отметил, что 10 000 шагов - на самом деле, это маркетинговый ход одного японца, который хотел продать свое изобретение - шагомер! Название аппарата было: “man-po-kei“, что с японского переводится как “датчик 10 тысяч шагов“. ⠀

Это не значит, что можно выдохнуть и перестать ходить. Поверьте мануальному терапевту: ходьба это самых легкий способ сохранять физическую активность в любом возрасте и с любым здоровьем!



10 000 шагов: правда или миф pinterest

Это тренировка сердечно-сосудистой системы. Во время движения сердце начинает сокращаться чаще и активнее,что обеспечивает профилактику сердечной недостаточности, инфаркта, гипертонии и т.д.⠀

Снимаете стресс и получаете массу положительных эмоций. Таким образом, риск развития депрессии сокращается.⠀

Ходьба помогает похудеть, и тренирует мышцы, включая мышцы ног и брюшного пресса.⠀

Пешие прогулки полезны для дыхательной системы, ведь при активной ходьбе дыхание учащается, лёгкие лучше наполняются кислородом и активнее работают, значит, увеличивается их объём, что очень полезно.⠀

Улучшается отток крови из вен нижних конечностей, что снижает риски развития варикоза. Важно делать 10 тысяч шагов ежедневно женщинам, так как ходьба улучшает кровоснабжение органов малого таза. Это налаживает работу репродуктивной системы, повышая шансы на беременность.⠀

Даже короткая прогулка заряжает бодростью и хорошим настроением, а также повышает активность и работоспособность.⠀

Ходить полезно людям, чья профессия связана с умственной деятельностью. Ходьба – это способ отвлечься и дать мозгу отдохнуть.⠀

Полезно и для пищеварения. Совершаемые движения мягко стимулируют перистальтику стенок кишечника, что решает проблему запора.

10 000 шагов: правда или миф pinterest

Разбивайте расстояние, которое планируете пройти, на несколько заходов на протяжении всего дня. Например, идите на работу пешком или хотя бы пройдите несколько остановок. И прогуляйтесь во время обеденного перерыва или после.

Чередуйте скорость движения, переходя с быстрого темпа ходьбы на более спокойный. Хорошо, если дорога для ходьбы не совсем ровная, а имеет некоторые плавные подъемы и спуски. Всегда следите за своим состоянием.

Ходите при любой возможности.

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Гуляйте в парке подальше от места вашего жительства. Так сделаете большее количество шагов.

Походите по дому, когда говорите по телефону.

Установите на телефон шагомер и следите, сколько вы совершили шагов каждый день.

Следите за положением тела во время ходьбы, для того чтоб получить положительный эффект от пеших прогулок:

держите спину прямо;

поднимите голову. Подбородок должен быть параллельно земле;

расправьте и расслабьте плечи.

подтяните и слегка напрягите низ живота;

нога должна иметь опору на пятке, а отталкиваться носком. Перекатывайте ступни с пятки на носок.

Перед тем, как начать совершать длительные прогулки, проконсультируйтесь у врача!

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