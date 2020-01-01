Узнайте, почему после еды хочется спать.

"Пищевая кома" или почему мы засыпаем после еды? pinterest

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Наверняка у вас хоть раз было желание прилечь и подремать после сытного приема пищи. И если обычно мы привыкли описывать это состояние как “сонливость и расслабленность“, то существует и клинический термин такого заболевания как постпрандиальная, или реактивная, гипогликемия, в быту – “пищевая кома“. Оно обычно описывается как чувство крайней усталости или летаргии, которое может длиться в течение нескольких часов. Существует несколько различных теорий о причинах «пищевой комы» и о методах, которые помогут предотвратить возникновение этого состояния.

Когда мы едим, желудок вырабатывает гастрин, гормон, который способствует выделению пищеварительных соков. Когда пища попадает в тонкий кишечник, клетки кишечника выделяют еще больше гормонов (энтерогастрон), которые сигнализируют о других функциях организма, включая регуляцию кровотока.



"Пищевая кома" или почему мы засыпаем после еды? pinterest

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Но какое это имеет отношение к сонливости? Когда мы перевариваем еду, все больше крови направляется в желудок и кишечник, чтобы вывести поглощенные недавно переваренные метаболиты. По этой причине остается меньше крови для других частей тела, в том числе мозга. Это состояние может вызвать у некоторых людей ощущение сонливости или усталости.

Тем не менее, наш организм гораздо сложнее, он реагирует не только на объем пищи. То, что мы едим, так же важно, как и размер порции.

Биохимия и сон

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В течение многих лет исследователи изучали связь между едой и сонливостью, но с другой точки зрения. Если мы углубимся в тему характера сна, мы сможем понять, что заставляет некоторых людей набирать вес и приобретать такие заболевания, как диабет и атеросклероз (болезнь артерий, которая развивается с отложениями жира в стенках артерий).



"Пищевая кома" или почему мы засыпаем после еды? pinterest

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Для многих не секрет, что прием пищи с дисбалансом питательных веществ, богатых жирами или углеводами, связан с ощущением сонливости. Но что, если в вашем рационе питательные вещества сбалансированы или еда богата белком. Что тогда приводит к снижению активности после еды?

Ученые в Германии документально подтвердили, что прием пищи с высоким содержанием углеводов, которые также имеют высокий гликемический индекс (что означает, что они быстро высвобождают сахар в кровь), вызывает увеличение уровня гормона инсулина. Инсулин способствует всасыванию и употреблению глюкозы из кровотока после еды. Но этот механизм также позволяет вводить в мозг особую аминокислоту (мы получаем ее при переваривании белков), называемую триптофаном.

Это важно, поскольку триптофан превращается в другое химическое вещество в мозге, называемое серотонином, сигнальным химическим веществом или нейромедиатором, которое может стать причиной сонливости, в особенности у детей.

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Но вызывает ли сонливость употребление продуктов, богатых незаменимой аминокислотой триптофан, таких как мясо индейки, творог, тофу и бананы? Вероятно, нет, так как всплеск инсулина, вызванный потреблением углеводов, позволит триптофану проникнуть в ваш мозг вместе с некоторыми другими аминокислотами.

В этом случае именно дисбаланс питательных веществ с преобладанием пищи, богатой жирами или углеводами, связан с ощущением сонливости.



"Пищевая кома" или почему мы засыпаем после еды? pinterest

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С другой стороны, употребление пищи с высоким содержанием белка вызовет попадание большого количества аминокислот в мозг и, вероятно, будет оказывать стимулирующее, а не снотворное действие, поскольку высвобождаемый после еды инсулин стимулирует их транспорт через клеточные мембраны.

Мелатонин и сонливость

Коровье молоко пьют теплым часто перед сном, чтобы улучшить процесс засыпания и успокоить нервную систему. Но именно мелатонин (естественный гормон, который регулирует наш ночной или дневной ритм) в молоке, может вызывать сонливость.

Впервые выявленный в 1950-х годах, мелатонин является гормоном, секретируемым шишковидной железой под мозгом. Он в основном производится ночью, пик около трех или четырех часов утра. Мелатонин действует на рецепторы в мозге, которые вызывают сонливость как часть цикла сна-бодрствования.

Почему мы засыпаем после еды – вопрос открыт

Итак, как же еда влияет на сон? Короткий ответ: достоверно сказать сложно.

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Мы знаем, что кишечные гормоны, называемые энтерогастронами, которые выделяются во время еды, могут влиять на кровоток. И что некоторые из этих гормонов (особенно те, которые называются CCK или холецистокинин) могут вызывать у нас сонливость, вероятно, влияя на выработку нейротрансмиттера серотонина и мелатонина.



"Пищевая кома" или почему мы засыпаем после еды? pinterest

Мы также знаем, что углеводы могут способствовать выделению инсулина после еды, что может способствовать действию триптофана на мозг, опять же через серотонин.

Но перейдем к практике.

Что делать, чтобы не уснуть после еды?

Не переедайте

Следите за размером порции. Дайте время организму, чтобы уровень естественных гормона лептина (который уменьшает чувство голода) повышался, и грелин (обычно выделяемый только когда мы начинаем есть) снижался, тем самым снижая аппетит и вызывая чувство сытости.

Сбалансированный рацион

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Потребляйте белки и углеводы в соотношении один к двум. Включайте в свой рацион растительные жиры, наравне с животными жирами. И не пренебрегайте ни одной из основных групп продуктов питания (овощи и бобовые, фрукты, зерновые, постное мясо и молочные продукты), поскольку все они содержат некоторые важные питательные вещества, которые наш организм не может производить.

В частности, убедитесь, что вы получаете все необходимые минералы и микроэлементы, включая в свой рацион различные овощи и салаты, а также небольшое количество фруктов.

Избегайте пассивного отдыха после основного приема пищи

В данном случае совет “полежать, чтобы жирок завязался“ не пойдет вам на пользу. Как только еда уляжется, будьте умеренно активны. Это поможет лучше контролировать уровень сахара в крови.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина



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