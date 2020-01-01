Супрун развеяла еще один миф.

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Уляна Супрун на своей страничке в Facebook рассказала, почему оксолиновая мазь не помогает защититься от вирусов.

Как отметила Супрун, что действующее вещество оксолиновой мази - оксолин, который известен в обществе как противовирусное средство, якобы оно уничтожает микробы в организме. На самом деле это не доказано. Так же этого действия не имеют никакие эфирные масла или экстракты, добавляют в мази.

Попадая в нос, такая мазь просто блокирует носовой ход и затрудняет дыхание. Если ребенок, который имеет относительно меньший носовой ход, дыхание блокируется еще больше, она чувствует себя некомфортно, начинает лезть руками к носу - что в свою очередь только провоцирует занос инфекции в организм.



Супрун рассказала об опасности оксолиновой мази pinterest

Поверхность слизистой оболочки носа, должна постоянно омываться жидкой слизью. Так она очищается - это защитная система нашего организма. Если мазать мазью, слизистая не сможет “почиститься“ от частиц пыли, дыма или тех же возбудителей респираторных инфекций. Поэтому такой способ профилактики лишь наоборот повышаем шансы заболеть.

Супрун напомнила, что надо делать, чтобы не заболеть ОРВИ

Вакцинироваться от гриппа, особенно людям, имеющим хронические болезни, детям и беременным.

Сбалансировано питаться.

Пить достаточно жидкости.

Проветривать и увлажнять помещение.

Заниматься спортом и быть физически активным.

Избавиться привычки касаться носа руками в общественном транспорте.

При чихании закрывать лицо изгибом локтя или салфеткой, а не ладонями.

Мыть руки водой и мылом и использовать антисептик для рук.

Позаботиться о достаточном количестве сна. При переутомлении иммунитет может слабее реагировать.

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