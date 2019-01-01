Стоит ли поддаваться всеобщей панике?

Известный украинский врач-педиатр Евгений Олегович Комаровский высказал свое мнение насчет коронавируса 2019-nCoV, который вспыхнул в Китае еще в декабре, а сейчас - стремительно распространяется. Стоит ли, по мнению медика, волноваться насчет этой эпидемии, расскажет Ivona.

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В своем видеоблоге доктор Комаровский решил подвести итоги того, что известно о коронавирусе, возникшем в Китае. К своим подписчикам он обратился как с хорошими, так и с плохими новостями.

Как и любой подобный вирус, 2019-nCoV начал восприниматься жителями всего мира с суеверным страхом поэтому, по мнению Комаровского, особо важно не поддаваться панике, а тщательно разобраться в том, что же происходит на самом деле.

Врач отметил несколько пунктов, почему же китайский коронавирус 2019-nCoV так опасен:

1. 2019-nCoV - принципиально новый вирус, к которому нет иммунитета ни у одного человека. Также пока не разработана вакцина, которая сможет победить или предупредить болезнь.

2. В отличие от предыдущих вспышек коронавируса, связанных с контактами с животными, 2019-nCoV передается не от животного к человеку, а от человека к человеку, что значительно увеличивает скорость распространения болезни.

Коронавирус 2019-nCoV: Мнение доктора Комаровского pinterest.com

3. Состоянием на 23 января - 17 доказанных летальных исходов и около 500 заразившихся, которые находятся под наблюдением в Китае и за его пределами.

4. 25 января отмечают Китайский Новый год - время путешествий для всех жителей Китая и стран-соседей. Соответственно скорость распространения и количество заболевших в ближайшее время может значительно увеличится. К тому же сейчас - сезон гриппа. Главная опасность состоит в том, что 2019-nCoV не имеет особых симптомов, выделяющих вирус среди остальных ОРЗ, и по первичным признакам похож на пневмонию и прочие респираторные заболевания.

5. Без специальных проб коронавирус 2019-nCoV диагностировать невозможно.

Коронавирус 2019-nCoV: Мнение доктора Комаровского pinterest.com

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Впрочем, Комаровский отметил и положительные стороны происходящего: врач подчеркнул, что состоянием на 13 января китайские ученые уже расшифровали геном вируса и передали информацию всем, кому эта информация может пригодиться в разработке вакцины или лечения. К тому же правительство Китая признает проблему, не старается скрыть важную информацию, что позволит победить по возможности вспышку вируса в кратчайшие сроки.

Доктор Комаровский считает самым главным нашим врагом на данный момент панику и призывает не поддаваться на провокации. Если вы вдруг обнаружили у себя или своих близких признаки гриппа или ОРВИ, необходимо немедленно обратиться к врачу за должным лечением. Ведь и коронавирус пока лечится лишь симптоматически.

Коснется ли нас опасный коронавирус? Об этом, по мнению врача, говорить пока рановато. Главное - соблюдать элементарные меры безопасности (вроде поддержания и укрепления иммунитета, избегания контактов с заболевшими, обильного питья и прогулок на свежем воздухе) и оставаться в хорошем настроении.

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