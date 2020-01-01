Узнайте, на какие симптомы стоит обратить внимание.

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Повышение температуры, появление пятнистых высыпаний на коже свидетельствует сразу о двух острых инфекционных заболеваниях: корь и краснуха. Но как их отличить?

Симптомы кори:

Резкое повышение температуры до 40 ° С

Сильная слабость

Тошнота

Покраснение глаз и слезотечение

Мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек

Через несколько дней появляется сыпь по телу

Симптомы краснухи

Повышение температуры.

Увеличение лимфатических узлов

Сыпь на кожных покровах.

Сильная головная боль

Болезненные ощущения в мышцах, суставах

Слезоточивость.

Коньюктивит

Боль в горле, насморк, кашель

Корь и краснуха: как отличить Depositphotos.com

Инкубационный период

Для кори инкубационный период это 9- 17 дней, а для краснухи 18-21 день

Повышение температуры

При кори температура резко повышается до 40 ° С. При краснухе температура 37,5-38 ° С.

Появление сыпи

При кори сыпь возникает на 3-5 день болезни, при этом также есть температура. Высыпания возникают “сверху вниз“: лицо, туловище, конечности.

При краснухе высыпания появляются на 1- 3 день. Появляется на лице и сгибах рук и ног, до 2-3 дня распространяется на спину, реже на грудь и живот.

Характер высыпаний

При кори возникает пятнисто-папулезная сыпь. Также на красных пятнышках могут появляться пузыри. С 3-4 дня сыпь приобретает коричневый оттенок. Через 7-10 дней - шелушение, и кожа постепенно очищается.

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При краснухе сыпь имеет пятнистый характер, пузырьки возникают редко. Пятна мелкие, бледно-розовые, редко сливаются, через 2-3 дня исчезают, не оставляя пигментации. Еще одна один отличительный признак – отсутствие шелушения.



Корь и краснуха: как отличить Depositphotos.com

Также стоит отметить, что при краснухи увеличивают лимфоузлы и этот признак нельзя игнорировать.

Что говорит врач:

Инфекционист Виталий Евтушенко в одном из эфиров «Сніданку з 1+1» назвал как отличить корь от краснухи.

“Краснуха провоцирует мелкую, округлую сыпь. А вот опасное заболевание корь начинается с температуры и явлений, похожих на ОРВИ – кашель, насморк. А потом где-то на 3-4 день появляется сыпь. Она чаще напоминает такие крупные пятна. Они могут сливаться между собой, образуя узоры, и тоже характерно для кори, что она появляется в первую очередь на лице, на голове“, -рассказал Виталий Евтушенко

Инфекционист отметил, что есть 100% симптом кори. Это появление белых точечек во рту, которые могут иметь небольшое покраснение вокруг. Их можно сравнить с манкой, потому что они маленькие и круглые.

Но все же диагностировать корь и краснуху может только врач, поэтому если появились первые признаки, то не стоит откладывать визит к доктору.

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