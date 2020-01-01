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Корь и краснуха: как отличить

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Узнайте, на какие симптомы стоит обратить внимание.
Корь и краснуха: как отличить
Корь и краснуха: как отличить
Depositphotos.com

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Повышение температуры, появление пятнистых высыпаний на коже свидетельствует сразу о двух острых инфекционных заболеваниях: корь и краснуха. Но как их отличить? 

Симптомы кори:

  • Резкое повышение температуры до 40 ° С
  • Сильная слабость
  • Тошнота
  • Покраснение глаз и слезотечение
  • Мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек
  • Через несколько дней появляется сыпь по телу

Симптомы краснухи

  • Повышение температуры.
  • Увеличение лимфатических узлов
  • Сыпь на кожных покровах.
  • Сильная головная боль
  • Болезненные ощущения в мышцах, суставах
  • Слезоточивость.
  • Коньюктивит
  • Боль в горле, насморк, кашель

Корь и краснуха: как отличить
Корь и краснуха: как отличить
Depositphotos.com

Как отличить корь от краснухи:

  • Инкубационный период

Для кори инкубационный период это 9- 17 дней, а для краснухи 18-21 день

  • Повышение температуры

При кори температура резко повышается до 40 ° С.  При краснухе температура  37,5-38 ° С.

  • Появление сыпи

При кори сыпь возникает на 3-5 день болезни,  при этом также есть температура.  Высыпания возникают  “сверху вниз“: лицо, туловище, конечности.

При краснухе высыпания появляются на 1- 3 день.  Появляется на лице и сгибах рук и ног, до 2-3 дня распространяется на спину, реже на грудь и живот.

  • Характер высыпаний

При кори  возникает пятнисто-папулезная сыпь. Также на красных пятнышках могут появляться пузыри. С 3-4 дня сыпь приобретает коричневый оттенок. Через 7-10 дней - шелушение, и кожа постепенно очищается.

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При краснухе сыпь имеет пятнистый характер, пузырьки  возникают редко.  Пятна мелкие, бледно-розовые, редко сливаются, через 2-3 дня исчезают, не оставляя пигментации. Еще одна один отличительный признак – отсутствие шелушения.

Корь и краснуха: как отличить
Корь и краснуха: как отличить
Depositphotos.com

Также стоит отметить, что при краснухи увеличивают лимфоузлы и этот признак нельзя игнорировать.

Что говорит врач:

Инфекционист Виталий Евтушенко в одном из эфиров «Сніданку  з 1+1» назвал как отличить корь от краснухи.

“Краснуха провоцирует мелкую, округлую сыпь. А вот опасное заболевание корь начинается с температуры и явлений, похожих на ОРВИ – кашель, насморк. А потом где-то на 3-4 день появляется сыпь. Она чаще напоминает такие крупные пятна. Они могут сливаться между собой, образуя узоры, и тоже характерно для кори, что она появляется в первую очередь на лице, на голове“, -рассказал Виталий Евтушенко

Инфекционист отметил, что  есть 100% симптом кори. Это появление белых точечек во рту, которые могут иметь небольшое покраснение вокруг. Их можно сравнить с манкой, потому что они маленькие и круглые.

Но все же диагностировать корь и краснуху может только врач, поэтому если появились первые признаки, то не стоит откладывать визит к доктору. 

Ранее мы писали, когда необходима вакцинация. 

 

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Теги: корь, краснуха, симптомы
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