Корь и краснуха: как отличить
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Повышение температуры, появление пятнистых высыпаний на коже свидетельствует сразу о двух острых инфекционных заболеваниях: корь и краснуха. Но как их отличить?
Симптомы кори:
- Резкое повышение температуры до 40 ° С
- Сильная слабость
- Тошнота
- Покраснение глаз и слезотечение
- Мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек
- Через несколько дней появляется сыпь по телу
Симптомы краснухи
- Повышение температуры.
- Увеличение лимфатических узлов
- Сыпь на кожных покровах.
- Сильная головная боль
- Болезненные ощущения в мышцах, суставах
- Слезоточивость.
- Коньюктивит
- Боль в горле, насморк, кашель
Как отличить корь от краснухи:
- Инкубационный период
Для кори инкубационный период это 9- 17 дней, а для краснухи 18-21 день
- Повышение температуры
При кори температура резко повышается до 40 ° С. При краснухе температура 37,5-38 ° С.
- Появление сыпи
При кори сыпь возникает на 3-5 день болезни, при этом также есть температура. Высыпания возникают “сверху вниз“: лицо, туловище, конечности.
При краснухе высыпания появляются на 1- 3 день. Появляется на лице и сгибах рук и ног, до 2-3 дня распространяется на спину, реже на грудь и живот.
- Характер высыпаний
При кори возникает пятнисто-папулезная сыпь. Также на красных пятнышках могут появляться пузыри. С 3-4 дня сыпь приобретает коричневый оттенок. Через 7-10 дней - шелушение, и кожа постепенно очищается.
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При краснухе сыпь имеет пятнистый характер, пузырьки возникают редко. Пятна мелкие, бледно-розовые, редко сливаются, через 2-3 дня исчезают, не оставляя пигментации. Еще одна один отличительный признак – отсутствие шелушения.
Также стоит отметить, что при краснухи увеличивают лимфоузлы и этот признак нельзя игнорировать.
Что говорит врач:
Инфекционист Виталий Евтушенко в одном из эфиров «Сніданку з 1+1» назвал как отличить корь от краснухи.
“Краснуха провоцирует мелкую, округлую сыпь. А вот опасное заболевание корь начинается с температуры и явлений, похожих на ОРВИ – кашель, насморк. А потом где-то на 3-4 день появляется сыпь. Она чаще напоминает такие крупные пятна. Они могут сливаться между собой, образуя узоры, и тоже характерно для кори, что она появляется в первую очередь на лице, на голове“, -рассказал Виталий Евтушенко
Инфекционист отметил, что есть 100% симптом кори. Это появление белых точечек во рту, которые могут иметь небольшое покраснение вокруг. Их можно сравнить с манкой, потому что они маленькие и круглые.
Но все же диагностировать корь и краснуху может только врач, поэтому если появились первые признаки, то не стоит откладывать визит к доктору.
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