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Как отличить насморк от аллергии

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Узнайте, на что стоит обратить внимание.
Как отличить насморк от аллергии
Как отличить насморк от аллергии
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Ежегодно миллионы украинцев, взрослых и детей, болеют простудой и страдают от аллергии. Причем более половины людей с аллергией не обращаются к врачу, так как считают, что просто простудились. Аллерголог- иммунолог  Ольга Жоголева рассказала, как отличить насморк от аллергии. 

Аллергический насморк или неаллергический?

Иммунолог отметила, что у детей, в отличие от взрослых, диагностировать аллергию сложнее. Связано это с тем, что у детей инфекции возникают значительно чаще, чем у взрослых, маскируя аллергический насморк. Кроме того, аллергия у детей может иметь инфекционно-зависимый характер и ярко проявляться исключительно на фоне инфекции.

Как определить аллергию:

  • насморк с обильным водянистым отделяемым из носа
  • чихание (особенно, сериями)
  • заложенность носа
  • зуд в носу
  • наличие покраснения и зуда обоих глаз, слезотечения

Как отличить насморк от аллергии
Как отличить насморк от аллергии
Pinterest.com

Если присутствуют 2 и более симптома из списка более 1 часа в течение большинства дней - это подтверждает диагноз аллергии.

Важно:

  • если отмечается только заложенность носа или только обильное слизистое отделяемое, аллергический ринит возможен, но нужно подтверждение лабораторными методами.
  • если отмечается чихание, зуд в носу, и/или глазные симптомы, но нет обильного слизистого отделяемого, нужно искать неаллергические причины насморка
  • Специфический признак аллергического ринита - аллергический салют (или аллергическое “приветствие“): вытирание носа ладошкой снизу вверх, чтобы одновременно убрать слизь и почесать.

Ранее мы писали, как не заболеть гриппом. 

 

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Теги: аллергия, иммунолог, насморк
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