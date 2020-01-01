Как отличить насморк от аллергии
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Ежегодно миллионы украинцев, взрослых и детей, болеют простудой и страдают от аллергии. Причем более половины людей с аллергией не обращаются к врачу, так как считают, что просто простудились. Аллерголог- иммунолог Ольга Жоголева рассказала, как отличить насморк от аллергии.
Аллергический насморк или неаллергический?
Иммунолог отметила, что у детей, в отличие от взрослых, диагностировать аллергию сложнее. Связано это с тем, что у детей инфекции возникают значительно чаще, чем у взрослых, маскируя аллергический насморк. Кроме того, аллергия у детей может иметь инфекционно-зависимый характер и ярко проявляться исключительно на фоне инфекции.
Как определить аллергию:
- насморк с обильным водянистым отделяемым из носа
- чихание (особенно, сериями)
- заложенность носа
- зуд в носу
- наличие покраснения и зуда обоих глаз, слезотечения
Если присутствуют 2 и более симптома из списка более 1 часа в течение большинства дней - это подтверждает диагноз аллергии.
Важно:
- если отмечается только заложенность носа или только обильное слизистое отделяемое, аллергический ринит возможен, но нужно подтверждение лабораторными методами.
- если отмечается чихание, зуд в носу, и/или глазные симптомы, но нет обильного слизистого отделяемого, нужно искать неаллергические причины насморка
- Специфический признак аллергического ринита - аллергический салют (или аллергическое “приветствие“): вытирание носа ладошкой снизу вверх, чтобы одновременно убрать слизь и почесать.
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