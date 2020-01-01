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Ежегодно миллионы украинцев, взрослых и детей, болеют простудой и страдают от аллергии. Причем более половины людей с аллергией не обращаются к врачу, так как считают, что просто простудились. Аллерголог- иммунолог Ольга Жоголева рассказала, как отличить насморк от аллергии.

Аллергический насморк или неаллергический?



Иммунолог отметила, что у детей, в отличие от взрослых, диагностировать аллергию сложнее. Связано это с тем, что у детей инфекции возникают значительно чаще, чем у взрослых, маскируя аллергический насморк. Кроме того, аллергия у детей может иметь инфекционно-зависимый характер и ярко проявляться исключительно на фоне инфекции.

Как определить аллергию:

насморк с обильным водянистым отделяемым из носа

чихание (особенно, сериями)

заложенность носа

зуд в носу

наличие покраснения и зуда обоих глаз, слезотечения

Как отличить насморк от аллергии Pinterest.com

если отмечается только заложенность носа или только обильное слизистое отделяемое, аллергический ринит возможен, но нужно подтверждение лабораторными методами.

если отмечается чихание, зуд в носу, и/или глазные симптомы, но нет обильного слизистого отделяемого, нужно искать неаллергические причины насморка

Специфический признак аллергического ринита - аллергический салют (или аллергическое “приветствие“): вытирание носа ладошкой снизу вверх, чтобы одновременно убрать слизь и почесать.

Если присутствуют 2 и более симптома из списка более 1 часа в течение большинства дней - это подтверждает диагноз аллергии.

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