Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Головная боль и мануальная терапия: что следует знать

Комментариев: 0
Узнайте, какие виды головной боли являются показанием для мануальной терапии.
Головная боль и мануальная терапия: что следует знать
Головная боль и мануальная терапия: что следует знать
pinterest

Читай также: Простые правила для комфортного сна

Причин почему возникает головная боль масса, это может быть и недосып, и нагрузки на работы, стрессы, простуда, дефицит витаминов. Но как справляться с головной болью? Сейчас часто можно встретить совет, что манульная терапия поможет решить проблему. Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал, действительно ли это так. 

Мануальная терапия поможет при таких головных болях:⠀⠀

  • мышечного напряжения (спазмы в мышцах головы и шеи);
  • посттравматических (после черепно-мозговой травмы);
  • мигренях (эту сильную боль уже не раз обсуждали в предыдущих постах);
  • абузусных (при злоупотреблении лекарств).⠀

Головная боль и мануальная терапия: что следует знать
Головная боль и мануальная терапия: что следует знать
Depositphotos.com

Отдельно стоит отметить абузусную боль. Если у человека не болела голова, она не начнет болеть от таблеток. Но если головные боли уже были, и человек, вместо того, чтобы докопаться до причины и вылечить ее, просто пил обезболивающие, то возникает такая ситуация. Организм привыкает к лекарствам и все, без них голова будет болеть и болеть. Вот тут-то и приходит на помощь мануальная терапия, которая поможет выбраться из замкнутого круга.⠀

Читай также: Как снизить вероятность возникновения цистита

По статистике, два из трех случаев головной боли возникает из-за мышечного напряжения. При мышечных спазмах сдавливаются кровеносные сосуды, нарушается кровообращение, повышается внутричерепное давление. Мануальная терапия расслабляет мышцы, снимает спазмы, улучшает кровообращение - в общем, полностью восстанавливает все, как должно быть. И вот - головной боли как не бывало. И это все без таблеток, а значит, и без негативных последствий для печени, почек и без кучи других возможных побочных явлений.

Ранее мы писали, что следует знать об обмороках. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: головная боль, мануальная терапия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь