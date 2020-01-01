Узнайте, какие виды головной боли являются показанием для мануальной терапии.

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Причин почему возникает головная боль масса, это может быть и недосып, и нагрузки на работы, стрессы, простуда, дефицит витаминов. Но как справляться с головной болью? Сейчас часто можно встретить совет, что манульная терапия поможет решить проблему. Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал, действительно ли это так.



Мануальная терапия поможет при таких головных болях:⠀⠀

мышечного напряжения (спазмы в мышцах головы и шеи);

посттравматических (после черепно-мозговой травмы);

мигренях (эту сильную боль уже не раз обсуждали в предыдущих постах);

абузусных (при злоупотреблении лекарств).⠀

Головная боль и мануальная терапия: что следует знать Depositphotos.com

Отдельно стоит отметить абузусную боль. Если у человека не болела голова, она не начнет болеть от таблеток. Но если головные боли уже были, и человек, вместо того, чтобы докопаться до причины и вылечить ее, просто пил обезболивающие, то возникает такая ситуация. Организм привыкает к лекарствам и все, без них голова будет болеть и болеть. Вот тут-то и приходит на помощь мануальная терапия, которая поможет выбраться из замкнутого круга.⠀

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По статистике, два из трех случаев головной боли возникает из-за мышечного напряжения. При мышечных спазмах сдавливаются кровеносные сосуды, нарушается кровообращение, повышается внутричерепное давление. Мануальная терапия расслабляет мышцы, снимает спазмы, улучшает кровообращение - в общем, полностью восстанавливает все, как должно быть. И вот - головной боли как не бывало. И это все без таблеток, а значит, и без негативных последствий для печени, почек и без кучи других возможных побочных явлений.

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