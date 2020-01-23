Грозит ли Украине смертельная эпидемия гриппа? Последние данные ЦГЗУ
Врачи уверены: пока рано бить тревогу и говорить о появлении смертельной эпидемии гриппа на территории Украины. Однако статистика пока неутешительна. Как начался эпидемиологический сезон в Украине, расскажет Ivona.
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Статистика Центра гражданского здоровья Украины
На волне паники из-за возникновения и быстрого распространения нового коронавируса, симптомы которого очень похожи на простудные заболевания (в частности пневмонию), Центр гражданского здоровья Украины на своей официальной страничке в Facebook сделали официальное заявление.
Началом эпидемиологического сезона обычно считается конец осени. С 30 сентября 2019 года по 19 января 2020 года гриппом в Украине переболело около 68 тысяч человек (6,2 % всего населения Украины; из них практически 80% - дети до 17 лет). 11 случаев заболеваний закончились летальным исходом. Процент смертности невелик, однако медики обеспокоены его вероятным ростом в ближайшее время. Ожидается, что в этот сезон гриппом и ОРВИ переболеет от 4,5 до 7 млн украинцев.
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Грозит ли Украине смертельная эпидемия?
Пока делать какие-то однозначные прогнозы слишком рано. С одной стороны - по состоянию на 21 января 2020 года заболеваемость не превышает свой эпидемиологический порог, с другой - общие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ все же увеличивается (если, к примеру, сравнивать количество случаев первой, второй и третей недель января 2020 года).
Больше всех пока пострадала Житомирская область - там зафиксировано 6 смертельных случаев из-за гриппа, а уровень заболевания хоть и ниже эпидемиологического порога, но за последнюю неделю поднялся на целых 11%. В Одесской же области он увеличился практически вдвое (с 43 до 24%).
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Правила профилактики гриппа и ОРВИ
Главное оружие гриппа - его внезапность и стремительность: резко поднимается температура тела (38-40 градусов) и держится около 4 дней, появляется сухой кашель, боли в груди, ломота в теле, головные боли, светобоязнь и покраснение глазных яблок.
При обнаружении первых симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу, ведь именно самолечение и несвоевременное обращение в медицинские учреждения чаще всего приводят к летальным исходам.
Как же обезопасить себя от этого страшного вируса? Первое, что рекомендуют врачи, это вакцинация. Лучше всего ее делать до начала эпидемиологического сезона (в сентябре-октябре), чтобы избежать осложнений. Также стоит соблюдать некоторые правила безопасности и принять профилактические меры. Например:
- тщательно мойте руки после посещения общественных мест (если нет возможности использовать мыло и воду, воспользуйтесь антисептическими гелями или салфетками)
- проветривайте жилые помещения и делайте влажную уборку как можно чаще
- избегайте контакта с заболевшими или проявляющими первые признаки простудных заболеваний людьми
- полноценное питание, витамины и здоровый сон крайне важны для профилактики гриппа и ОРВИ
- одевайтесь соответственно погоде (перегрев также опасен, как и переохлаждение).
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