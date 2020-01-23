Количество заболеваний и смертей растет с каждой неделей.

Врачи уверены: пока рано бить тревогу и говорить о появлении смертельной эпидемии гриппа на территории Украины. Однако статистика пока неутешительна. Как начался эпидемиологический сезон в Украине, расскажет Ivona.

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Статистика Центра гражданского здоровья Украины

На волне паники из-за возникновения и быстрого распространения нового коронавируса, симптомы которого очень похожи на простудные заболевания (в частности пневмонию), Центр гражданского здоровья Украины на своей официальной страничке в Facebook сделали официальное заявление.

Началом эпидемиологического сезона обычно считается конец осени. С 30 сентября 2019 года по 19 января 2020 года гриппом в Украине переболело около 68 тысяч человек (6,2 % всего населения Украины; из них практически 80% - дети до 17 лет). 11 случаев заболеваний закончились летальным исходом. Процент смертности невелик, однако медики обеспокоены его вероятным ростом в ближайшее время. Ожидается, что в этот сезон гриппом и ОРВИ переболеет от 4,5 до 7 млн украинцев.

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Грозит ли Украине смертельная эпидемия?

Пока делать какие-то однозначные прогнозы слишком рано. С одной стороны - по состоянию на 21 января 2020 года заболеваемость не превышает свой эпидемиологический порог, с другой - общие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ все же увеличивается (если, к примеру, сравнивать количество случаев первой, второй и третей недель января 2020 года).

Больше всех пока пострадала Житомирская область - там зафиксировано 6 смертельных случаев из-за гриппа, а уровень заболевания хоть и ниже эпидемиологического порога, но за последнюю неделю поднялся на целых 11%. В Одесской же области он увеличился практически вдвое (с 43 до 24%).

Грозит ли Украине смертельная эпидемия гриппа? Последние данные ЦГЗУ pinterest.com

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Правила профилактики гриппа и ОРВИ

Главное оружие гриппа - его внезапность и стремительность: резко поднимается температура тела (38-40 градусов) и держится около 4 дней, появляется сухой кашель, боли в груди, ломота в теле, головные боли, светобоязнь и покраснение глазных яблок.

При обнаружении первых симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу, ведь именно самолечение и несвоевременное обращение в медицинские учреждения чаще всего приводят к летальным исходам.

Грозит ли Украине смертельная эпидемия гриппа? Последние данные ЦГЗУ pinterest.com

Как же обезопасить себя от этого страшного вируса? Первое, что рекомендуют врачи, это вакцинация. Лучше всего ее делать до начала эпидемиологического сезона (в сентябре-октябре), чтобы избежать осложнений. Также стоит соблюдать некоторые правила безопасности и принять профилактические меры. Например:

тщательно мойте руки после посещения общественных мест (если нет возможности использовать мыло и воду, воспользуйтесь антисептическими гелями или салфетками)

проветривайте жилые помещения и делайте влажную уборку как можно чаще

избегайте контакта с заболевшими или проявляющими первые признаки простудных заболеваний людьми

полноценное питание, витамины и здоровый сон крайне важны для профилактики гриппа и ОРВИ

одевайтесь соответственно погоде (перегрев также опасен, как и переохлаждение).

Грозит ли Украине смертельная эпидемия гриппа? Последние данные ЦГЗУ pinterest.com

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