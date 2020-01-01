Узнайте мнение гинеколога.

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Известно, что волосы в зоне бикини необходимы нам для того, чтобы служить барьером для проникновения бактерий и вирусных инфекций во внутренние половые органы. В связи с этим, многие боятся, что удаление волос в области бикини может увеличивать риск заразиться заболеваниями, передающимися половым путем. Миф это или правда?

Какие есть методы борьбы с нежелательными волосами

бритье;

воск/шугаринг;

кремы;

фотоэпиляция;

лазерная эпиляция;

электроэпиляция (единственный метод проститься с волосами навсегда).

Увеличивает ли удаление волос в зоне бикини риск заразиться венерическими заболеваниями pinterest

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Ученые из Университета Огайо провели исследование, которое основывалось на лабораторно подтвержденных диагнозах двух распространенных ЗППП: хламидиоза и гонореи. В исследовании приняли участие 214 женщин. Участницы сдавали тест на ЗППП, отвечали на вопросы о своей сексуальной жизни и об интимной гигиене



Ученые разделили участниц исследования на две группы:

Первая группа – те, кто полностью с помощью бритвы удаляли лобковые волосы каждую неделю. Вторая те, кто этого не делал.



Результаты исследования показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.



Увеличивает ли удаление волос в зоне бикини риск заразиться венерическими заболеваниями pinterest

Что говорит врач:

Гинеколог Татьяна Калиний отмечает, что отсутствие волос в интимной зоне НЕ влияет на инфекционные процессы, но имеет влияние:

травматизация кожи, которая возникает в процессе уничтожения волос (порезы, трещинки, ожоги - входные ворота для инфекций)

ваше ощущение “всегда готова к новым приключениям“. Опираясь на опыт , гинеколог отмечает, что идеально гладкий состояние зоны бикини существенно увеличивает шансы на новые сексуальные приключения в результате которых можно познакомиться с хламидией, гонококком.

Также гинеколог отмечает, что волосяной покров присутствует на половых органах в норме у всех здоровых и половозрелых женщин, поэтому стесняться волос при осмотре у гинеколога не следует. Врачам не удивительно, что у вас есть лобковые волосы.

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В отдельных случаях, диагностически ценно оценить тип волосяного покрова и его интенсивность, а сами волосы никак не препятствует вагинальному осмотру.

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